Illa, Renzi, Schinas y Borrell, nombres destacados de la 37 Trobada Empresarial al Pirineu

Comida de patrocinadores de la 37 Trobada Empresarial al Pirineu - TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

LLEIDA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el exprimer ministro italiano Matteo Renzi; el exvicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y el ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, son algunos de los nombres destacados de la 37 Trobada Empresarial al Pirineu.

Bajo el lema 'El nuevo mapa económico mundial: qué camino tomamos', el evento tendrá lugar los días 11 y 12 de junio en el Palau Municipal d'Esports de La Seu d'Urgell (Lleida), con nuevos espacios y ponencias para favorecer conexiones entre asistentes, informa la organización en un comunicado este martes.

El lema de este año quiere interpelar al mundo empresarial frente a un "escenario económico global en transformación", marcado por las tensiones geopolíticas, los cambios en las cadenas de valor, la revolución tecnológica o la reconfiguración de bloques económicos.

La presidenta de la Trobada, Montse Pujol, ha explicado que, en este contexto, el evento "quiere abrir un espacio de reflexión colectiva para responder a la pregunta que inspira esta edición: ¿qué camino tomamos?".

La Trobada será inaugurada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y reunirá a personalidades del mundo empresarial, económico, institucional y académico, que aportarán miradas complementarias sobre los retos y oportunidades del momento actual.

MÁS ESPACIO DE NETWORKING

Una de las novedades de esta edición es que la Trobada gana espacios antes y después de las ponencias, con el objetivo de "ofrecer más oportunidades para que los asistentes puedan conversar, compartir experiencias y establecer conexiones en un ambiente distendido".

En este sentido, el día antes de las jornadas tendrá lugar una cena dirigida a los patrocinadores, mientras que la noche del viernes se celebrará la Festa de la Trobada, abierta a todas las personas participantes que quieran alargar su estancia.

La novedad organizativa más destacada es que este año el encuentro empezará el jueves por la mañana (en lugar del jueves por la tarde, como era habitual) y acabará el viernes al mediodía, y no el viernes por la tarde, como hasta ahora.

GEOPOLÍTICA Y ECONOMÍA

El programa incluirá espacios dedicados a compartir experiencias empresariales, con una mesa que reunirá a representantes de la empresa farmacéutica Hipra, el fundador de la multinacional de la nutrición Naturhouse, Félix Revuelta, y el ceo y presidente de Tendam, Jaume Miquel.

La Trobada también dará protagonismo a proyectos emergentes sobre innovación e inteligencia artificial, con startups catalanas y andorranas, así como a representantes de empresas leridanas como Carles Camí (Mirasan i Monlau), Tomàs Cusiné (Castell del Remei), Patricia Romero (Romero Polo) y Dolors Puyol (Premier Pigs).