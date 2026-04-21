Intervenidas 1.020 cajetillas y 3 kilos de picadura de tabaco en la aduana de La Farga (Lleida)

Imagen del material incautado en la intervención - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil intervinieron el pasado 12 de abril 1.020 cajetillas de tabaco de diferentes marcas y 3 kilogramos de picadura de tabaco en la aduana de La Farga de Moles (Lleida), según han informado este martes mediante un comunicado.

La intervención se produjo sobre las 22:25 horas, cuando un vehículo con matrícula francesa procedente de Andorra entró en la aduana por el carril verde, reservado para las personas con nada que declarar.

Después de una primera inspección visual, los agentes notaron nervioso al conductor, así que decidieron abrir el maletero junto a él, donde encontraron toda la mercancía, que cuenta con un valor total de 5.644 euros y, posteriormente, realizar una diligencia de aprehensión por una presunta infracción de contrabando.