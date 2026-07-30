La línea de bus regular entre Andorra y la Seu d'Urgell amplía frecuencias a partir del sábado

El secretario de Estado, David Forné, muestra una tarjeta de transporte. - SFGA

El servicio supera los 268.000 viajes en 2025 y los duplica respecto a 2023

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha anunciado este jueves que a partir del próximo sábado 1 de agosto se amplían las frecuencias de la línea de bus regular entre Andorra y la Seu d'Urgell.

El secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, ha explicado que el refuerzo del servicio responde al objetivo del ejecutivo de "fomentar alternativas al vehículo privado" y facilitar los desplazamientos cotidianos entre Andorra y la Seu, informa el Gobierno en un comunicado.

Además, también busca avanzar hacia un modelo de movilidad cada vez más integrado, sostenible y "adaptado a las necesidades de la ciudadanía".

Actualmente, las empresas operadoras ofrecen 29 frecuencias de lunes a sábado y 13 los domingos, pero a partir del 1 de agosto, las expediciones de lunes a sábado pasarán a ser 32, con una frecuencia de paso de 30 minutos.

La primera salida desde Caldea será a las 7 de la mañana y la última a las 22.30 horas, mientras que desde la Seu, la primera expedición saldrá a las 6 de la mañana y la última a las 22 horas.

Los domingos y días festivos las frecuencias aumentarán de 13 a 16 expediciones diarias, y además, también se ofrecerá servicio los días de Navidad y Año Nuevo, fechas en que hasta ahora no operaba.

La primera salida desde Andorra será a las 8 de la mañana y la última a las 23 horas, mientras que desde la Seu los viajes empezarán a las 7 horas y finalizarán a las 22 horas, lo que supone un bus cada hora.

MÁS OFERTA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

La mejora de la oferta continuará a partir del 1 de septiembre, cuando el grupo Hife incorporará un vehículo adicional de lunes a viernes, lo que permitirá aumentar las frecuencias de 32 a 40 expediciones por sentido, todas con vehículos híbridos y adaptados.

Concretamente, las nuevas expediciones saldrán de Andorra a las 7.45 horas, 9.45 horas, 11.45 horas, 15.45 horas, 16.45 horas, 17.45 horas, 19.45 horas y 21.45 horas, mientras que desde la Seu se añadirán salidas a las 6.45 horas, 8.45 horas, 10.45 horas, 14.45 horas, 16.45 horas, 18.45 horas y 20.45 horas.

El Gobierno también ha anunciado una actualización de las tarifas, que no se modificaban desde 2023, y se aplicará un incremento del 1,79%, y se amplía la duración de los bonos, que hasta ahora caducaban a los tres meses y ahora lo harán cuando se aplique un cambio tarifario.

MÁS DEMANDA

Según el ejecutivo andorrano, la línea Andorra-la Seu ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, con una media de viajeros que ha pasado de 341 usuarios en 2023, a 539 en 2024 y 735 en 2025.

De hecho, el año pasado se registraron un total de 268.453 viajes y se destaca que, en comparación con los datos de los años anteriores, el número de usuarios se ha duplicado y ya son un 40% de los trabajadores transfronterizos los que usa el servicio.