Myandbank supera los 31.000 clientes y los 2,5 millones de euros abonados en intereses

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

Myandbank ha superado los 31.000 clientes, manteniendo una política de remuneración del 2% sobre la cuenta hasta los 50.000 euros durante el primer año y, a partir del segundo, para clientes que inviertan 150 euros al mes en una cartera automatizada, y ya ha abonado más de 2,5 millones de euros en intereses.

Según ha informado en un comunicado este martes, su propuesta se fundamenta en el ahorro e inversión, con transferencias nacionales e internacionales sin comisión, Bizum en Andorra y tarjeta de débito gratuita.

Su oferta de inversión incluye carteras automatizadas con seis niveles de riesgo y acceso a más de 500 fuentes de inversión de gestoras internacionales, una propuesta que ha obtenido "altas rentabilidades y que facilita invertir desde importes accesibles".

Desde el inicio de su campaña 'Invierte mientras gastas', por la que se devuelve el 3% de las compras que se efectúen con la tarjeta a todo el mundo que tenga una cartera automatizada, Myandbank ha reinvertido casi 300.000 euros.

El banco andorrano ha duplicado en el último año el número de clientes que poseen carteras automatizadas, que cuentan con las rentabilidades más altas del mercado.