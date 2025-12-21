Nil Solans, Gil Membrado, David Cordero y Juan Antonio Conesa, primeros líderes de las Andbank GSeries

Primeros vencedores de la Andbank Gseries 2025-2026. - ANDBANK GSERIES

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

Nil Solans, Gil Membrado, David Cordero y Juan Antonio Conesa son los líderes de las primeras competiciones de las Andbank GSeries 2025-2026 celebrada este fin de semana este fin de semana en el Circuit Andorra - Pas de la Casa (Andorra).

Nil Solans, campeón del Junior WRC y del WRC3 en 2017, "se ha adaptado a la perfección a las nuevas evoluciones del Giand 4x4" desarrollado por PCR Sport, con el que ha dominado la calificación de la categoría reina y la Final A, informan los organizadores este domingo en un comunicado.

El compañero de equipo de Laia Sanz ha sido el primer líder de las Andbank GSeries 2025-2026, escoltado por dos pilotos andorranos: Albert Llovera, vencedor de la Final B, y el campeón en título, Sito Español.

Por su parte, Gil Membrado ha dominado entre los Rally3, la nueva categoría de vehículos de tracción total incorporada al certamen organizado por el Circuit Andorra - Pas de la Casa: el campeón del CERT (Campeonato de España de Rallyes de Tierra) esta temporada con solo 17 años, ha sumado su primer triunfo desde que aprobó el carnet de conducir en noviembre, justo después de cumplir 18, en este caso al volante del Ford Fiesta Rally3.

El campeón de la primera edición del PAST Rally3 Trophy Iberia, Jesús Jiménez, ha sido el segundo clasificado de este primer meeting de las Andbank GSeries, seguido por otro debutante en el Circuit Andorra - Pas de la Casa, el patrón del equipo PAST, Daniel Alonso.

KARTCROSS

El arranque de la temporada de Kartcross ha tenido como rivales a batir a Ares Lahoz y David Cordero, vencedores respectivamente de la Final A y la Final B, y como tercer clasificado también ha accedido al podio Mikel Azcona, campeón del WTCR (World Touring Car Cup) 2022, como piloto oficial Hyundai Motorsport.

Juan Antonio Conesa, vencedor de la Final A, se ha situado como primer líder del certamen, por delante de Maxime Emery: el francés ha ganado la Final B, en la que el pluricampeón de rallyes Dani Solá se ha estrenado como cuarto clasificado, mientras que Eduardo García ha completado los puestos de honor de esta primera cita.