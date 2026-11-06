La Nit de les Lletres Catalanes suma 2 premios y aumenta dotación en 4 galardones

La presidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, y el presidente de Òmnium, Xavier Antich, presentan novedades de la Nit de les Lletres Catalanes 2027, en el IEC, a 6 de noviembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Nit de les Lletres Catalanes, que se celebrará el sábado 20 de febrero en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), incorporará 2 nuevos premios a la gala, con lo que se entregarán 14, y aumentará la dotación de 4 de los galardones.

En rueda de prensa, la presidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, y el de Òmnium, Xavier Antich, han subrayado que la gala se ha adelantado respecto al año pasado, que fue en marzo, y se aleja de Sant Jordi, y han señalado que la voluntad es que se sitúe entre la segunda y la tercera semana de febrero.

Cabré y Antich han destacado el "gran potencial" de la literatura escrita en catalán en la actualidad y la internacionalización de los autores, con cada vez mayor número de traducciones.

Tras la buena recepción de la gala del año pasado, Cabré ha afirmado que de cara a la de 2027 quieren acortar la duración de la ceremonia, que irá a cargo del director escénico Marc Rosich y tendrá la noche como hilo temático.

La gala entregará dos galardones más respecto al año pasado: el Premi de Pensament del IEC, que estará dotado con 15.000 euros a obra publicada, y el Premi Fundació Ramon Llull a la mejor traducción de literatura catalana, dotado con 4.000 euros, y que hasta hora se entregaba en Andorra.

INCREMENTO DE DOTACIONES

Con estos dos galardones, la Nit de les Lletres Catalanes entregará un total de 14 premios, con una dotación total de 192.000 euros, ha subrayado Antich, quien ha señalado que 4 galardones han aumentado su premio.

El Premi Mercè Rodoreda de cuentos incrementará de 6.000 a 9.000 euros su dotación; el Carles Riba de poesía, de 5.000 a 6.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, de 6.000 a 8.000 euros, y el Folch i Torras de literatura infantil, de 4.000 a 6.000 euros.

Otros galardones que se entregan en la gala mantendrán su dotación como el Premi Sant Jordi, con 75.000 euros; el Òmnium a la mejor novela del año, con 25.000 euros (aunque solo llegarán 3 finalistas a la gala); Lo Somni, con 10.000 euros; el Àngel Guimerà de obra dramática, con 15.000 euros; el PEN Català Montserrat Franquesa de traducción, con 4.000 euros, o el Vinyeta Ficòmic a obra publicada, de 2.000 euros.

Preguntados por el impacto de la inteligencia artificial (IA) a la hora de analizar los originales recibidos, Antich ha afirmado que es un riesgo que no pueden rehuir y que este año no tienen un "filtro específico" más allá de la competencia de los jurados, y Cabré ha añadido que de cara al año que viene necesitan filtros cada vez más específicos.