Portugal advierte a Andorra de que si no se concreta el acuerdo con la UE se puede perder prioridad

Luís Montenegro y Xavier Espot - SFGA/CESTEVE

La primera visita oficial de Luís Montenegro refuerza la cooperación bilateral

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha advertido este miércoles a Andorra de que si no se concreta pronto el acuerdo de asociación puede "dejar de ser prioritario para la UE" porqué existen otros temas que tratar.

Montenegro lo ha manifestado durante la rueda de prensa que ha dado durante su primera visita oficial al Principado, en la que ha mantenido una reunión de trabajo con el jefe de Gobierno, Xavier Espot, informa el ejecutivo en un comunicado.

El primer ministro portugués se ha mostrado convencido que "se darán la condiciones", muy probablemente la semana que viene, para que en la próxima reunión del grupo Coreper, que debe decidir la naturaleza jurídica del acuerdo, se pueda conseguir la unanimidad.

De hecho, se ha mostrado com un firme defensor de una relación más estrecha entre Andorra y la UE, a la vez que ha resaltado los beneficios derivados del acuerdo tanto para los andorranos como para los portugueses que quieran invertir en Andorra: "Mi convicción es que Andorra será más fuerte y Europa también".

Por su parte, el jefe de Gobierno ha agradecido a Montenegro el apoyo del ejecutivo portugués durante el proceso de negociación del acuerdo con la UE y en la actual fase de preparación de la firma.

Igualmente, ha subrayado las "excelentes relaciones bilaterales" entre ambos países y ha definido la comunidad portuguesa como un pilar fundamental del Principado, que contribuye de forma decisiva al desarrollo económico.

El ejecutivo también destaca que la primera visita oficial de Montenegro ha contribuido a reforzar la cooperación bilateral y se ha anunciando la voluntad de dar continuidad a las líneas de trabajo existentes con una misión económica de empresarios lusitanos en el país para tejer más alianzas económicas.