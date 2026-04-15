Barcelona Activa avanza en su Plan para la Ocupación Juvenil de Calidad, con 26 millones hasta 2030

Archivo - Cibernàrium de Barcelona Activa - BARCELONA ACTIVA - LAURA SORIANO - Archivo

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha iniciado la segunda fase de su Plan para la Ocupación Juvenil de Calidad 2024-2030, dotado con 26 millones de euros, para seguir haciendo frente a la "compleja situación" de los jóvenes en la ciudad.

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha afirmado que el balance del primer periodo de acción del plan "confirma que esta es una apuesta acertada" y anima al gobierno municipal a seguir apoyando a los jóvenes, en un comunicado este miércoles.

La nueva fase, referente al periodo 2026-2027, busca consolidar el modelo de colaboración entre todos los agentes del sector y multiplicar el impacto de las políticas públicas de ocupación juvenil a través de 44 acciones y 26 proyectos.

Entre otros ámbitos, se reforzarán las acciones destinadas a afrontar la creciente incidencia de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, la complejidad para comunicarse con el público joven y se fortalecerá la orientación y acompañamiento integral.

PRIMERA EDICIÓN

Durante la primera edición (2024-2025) se desplegaron un total de 77 actuaciones, 48 de ellas de servicios estables y permanentes, y 29 proyectos singulares relacionados con retos concretos, y se realizaron un total de 240.000 atenciones a jóvenes.

Durante estos 2 años ha destacado el impacto positivo en varios ámbitos, como la defensa de los derechos laborales, con 1.736 personas atendidas, la contratación de 335 jóvenes gracias al Crea Feina y el impulso al empleo de 446 a través del reskilling.

También se realizaron orientaciones académicas y profesionales a más de 34.000 alumnos a través del programa ProVP, se capacitó tecnológicamente a 2.195 jóvenes en el IT Acadamy y en el Cibernàrium y se activaron cursos de FPO Dual sobre varios oficios tradicionales.

En total, Barcelona Activa ha liderado 43 de las 77 acciones realizadas, ha atendido a 30.712 personas jóvenes, un 52% de las cuales eran mujeres, un 45% de entre 25 y 29 años, un 36% de 20 a 24 y un 19% de 16 a 19.