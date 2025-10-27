Barcelona Activa y Cisco empiezan el primer 'bootcamp' gratuito de ciberseguridad con 40 alumnos

Archivo - Sede de Barcelona Activa - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

IT Academy ha empezado las clases del primer 'bootcamp' gratuito de ciberseguridad, con 40 inscritos (21 mujeres y 19 hombres) que reciben formación práctica y especializada para acceder a este sector, que tiene demanda creciente de talento y puede impulsar el ecosistema tecnológico local.

Los alumnos que acaben podrán trabajar como especialista júnior en análisis de entornos, apoyo en sistemas de seguridad, trabajo en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) y asistencia en la detección y respuesta ante incidentes, informa el Ayuntamiento de Barcelona este lunes en un comunicado.

El curso parte de un acuerdo entre Barcelona Activa y Cisco para formar hasta 250 personas en dos años hasta obtener las certificaciones Cisco CCST, CyberOps Associate y Cisco Ethical Hacker, que están "reconocidas internacionalmente y favorecen la empleabilidad" de los profesionales de ciberseguridad.

Quienes superen el itinerario y las pruebas de Cisco tendrán gratis estas certificaciones con la colaboración de la Cisco Networking Academy.

350 HORAS EN 6 MESES

El curso son 350 horas en 6 meses de autoaprendizaje personalizado, mentoría experta y simulaciones del entorno laboral con sesiones presenciales, y pueden ser alumnos quienes ya tengan conocimientos o bien profesionales que parten de cero y quieran reorientarse.

Colabora la empresa de ciberseguridad Sirt, socio estratégico local de Cisco: especialistas de esta compañía trabajan con IT Academy para definir competencias y habilidades complementarias a los certificados, según las necesidades del sector.

LA DEMANDA EN CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad es uno de los entornos tecnológicos de más crecimiento, y en la preinscripción hubo más de 600 interesados por el curso.

Este ámbito ha incrementado un 14,3% el talento disponible, pero dispone solo de 3,3 profesionales por oferta de trabajo y es "el más tensionado en el ecosistema digital", según el informe Digital Talent Overview 2025.

El ecosistema tecnológico es uno de los sectores estratégicos del plan Barcelona Impulsa 2035 para generar una economía más diversa, competitiva, con más oportunidades y ocupación de calidad.

IT ACADEMY

IT Academy es uno de los recursos que Barcelona Activa ofrece para potenciar la capacitación digital e impulsar la competitividad empresarial en el ámbito digital.

El 'bootcamp' de ciberseguridad replica el modelo que IT Academy ofrece con itinerarios especializados en programación y datos: desde 2018 se han formado más de 3.600 personas, número que se prevé duplicar hasta 2030.

A la vez se fomenta la inclusión de la mujeres "en un sector altamente masculinizado".