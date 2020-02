Barcelona Activa impulsará los negocios de las startups en la Tech Spirit

Publicado 21/02/2020 18:38:27 CET

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa impulsará los negocios de las startups en el marco de la Tech Spirit Barcelona, que se celebrará del 24 al 28 de febrero para suplir el Four Years From Now (4Y4N) --programa paralelo al Mobile World Congress (MWC)--, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

La agencia municipal ha detallado que habrá actividades para el ecosistema emprendedor y económico de la ciudad, que abordarán el humanismo tecnológico, financiación, sostenibilidad, diversidad e igualdad en las empresas y las tendencias en neuromárketing, entre otros.

Los escenarios de estas actividades serán principalmente la Casa Llotja de Mar, el Parque Tecnológico de Nou Barris, el Cibernàrium y con presencia en toda la ciudad a través de debates y paneles con expertos y empresas.

Entre las actividades programadas en la Casa Llotja de Mar, destaca los paneles sobre humanismo tecnológico, tendencias en diversidad e igualdad en las empresas, fórmulas para ser más competitivos y "atajos para crecer, así como pautas para mejorar la calidad de los negocios y su plantilla.

En el Parque Tecnológico de Nou Barris habrá talleres sobre robótica, movilidad sostenible, 'fake news', deinformación y ciberseguridad, y en Cibernàrium se abordará la tecnología 5G y las "conexiones del futuro" con expertos en tecnología y periodismo digital, entre otros.