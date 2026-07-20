Barcelona Activa ofrece más de 100 formaciones tecnológicas de corta duración durante el verano

Un hombre en una de las dos sedes del Cibernàrium de Barcelona Activa en la capital catalana - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa, a través del centro de formación tecnológica Cibernàrium, ofrece un catálogo de más de 100 formaciones tecnológicas de corta duración este verano en formato asincrónico para que el alumno pueda formarse desde donde quiera y avanzar a su ritmo.

Todos los cursos son gratuitos (de entre 1 y 6 horas con una oferta tota que llega a las 270 horas) y orientados a ofrecer una formación accesible para personas que desean adquirir competencias básicas, conocer el funcionamiento de software habitual o mejorar el perfil profesional, ha informado Barcelona Activa en un comunicado este lunes.

Este catálogo de propuestas formativas, pensadas para actualizar competencias digitales antes del inicio del nuevo curso y reforzar la empleabilidad, se complementa con otras 15 actividades que se podrán seguir desde el Aula Virtual y en directo, con 10 cursos presenciales durante el mes de agosto y, en su conjunto, se ofrecen 400 plazas con 110 horas de formación.

IA COMO EJE TRANSVERSAL

Entre las temáticas destacadas de este verano se encuentra la inteligencia artificial, que se consolida como un eje transversal del programa: el catálogo incluye formaciones sobre IA generativa, creación de chatbots, uso práctico de ChatGPT y otros asistentes, así como cursos que abordan el impacto de la IA en la toma de decisiones, análisis de datos, marketing digital o desarrollo de productos.

Se proponen actividades que combinan IA con herramientas creativas y de productividad, como el diseño de contenidos, el 'branding' digital o la automatización de tareas para ayudar a profesionales y emprendedores a incorporar esta tecnología a su actividad cotidiana "con criterio y seguridad".

OTRAS ÁREAS A PARTE DE LA IA

El catálogo de cursos también abarca otras áreas "muy diversas y altamente demandadas" en el mercado laboral como el análisis y visualización de datos, ciberseguridad, programación, desarrollo web, marketing y comunicación digital, productividad personal y trabajo colaborativo en entornos en la nube, entre otros.

Las formaciones permiten, por ejemplo, introducirse en el uso de herramientas de análisis de datos, entender los fundamentos de la ciberseguridad, mejorar la presencia digital de un negocio, aprender lenguajes de programación o sacar mayor rendimiento de plataformas de trabajo, siempre en formato flexible y autoorganizado.

CATÁLOGO DEL CIBERNÀRIUM

El catálogo del Cibernàrium cuenta con una amplia oferta de actividades íntegramente asincrónicas: vídeos, material interactivo, ejercicios y recursos de autoaprendizaje disponibles online, sin horarios fijos ni sesiones en directo obligatorias.

Las actividades combinan módulos breves, contenidos prácticos y ejemplos aplicados para que las personas participantes puedan incorporar de inmediato los aprendizajes a sus proyectos profesionales, negocios o búsquedas de trabajo.

12.700 ALUMNOS EN 2025

A lo largo de 2025, el Cibernàrium formó más de 12.700 personas entre todas las propuestas de capacitación, las cuales forman parte de la estrategia de impulso en el ámbito digital, un sector identificado como estratégico para el crecimiento económico de la ciudad y el acceso a un empleo de calidad.

Las inscripciones a las actividades del Cibernàrium se pueden gestionar online a través de la web de Barcelona Activa - Cibernàrium, donde se puede consultar el detalle de los contenidos, la dedicación estimada y el nivel recomendado para cada curso.