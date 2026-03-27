Barcelona aprueba una ordenanza para convertir la ciudad en un "laboratorio de innovación"

Instante del pleno de Barcelona este viernes.
Instante del pleno de Barcelona este viernes. - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 13:03
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BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes la Ordenanza de Espacios de Experimentación, que permitirá poner a pruebas diversos proyectos para mejorar la gestión urbana en un entorno real, convirtiendo la ciudad en un "auténtico laboratorio de innovación".

Según la primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, la norma pone las bases para que la capital catalana dé un "salto de escala" como ciudad abierta, con talento, capacidad de investigación y con un tejido emprendedor potente.

"Ahora ya tenemos también el instrumento específico que ordena y facilita este tipo de pruebas desde la óptica pública", ha explicado Bonet sobre la Ordenanza, que ha recibido los apoyos de Junts, PSC, BComú y ERC, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona

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