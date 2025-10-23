El Barcelona Deep Tech Summit reunirá a 600 startups, 180 inversores y más de 90 ponentes

Archivo - El Barcelona Deep Tech Summit en ediciones pasadas. - GOVERN - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Deep Tech Summit reunirá del 4 al 6 de noviembre a más de 600 'startups', 180 inversores y a más de 90 ponentes internacionales en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en un evento impulsado por Barcelona Activa que busca consolidarse como punto de encuentro entre ciencia y tecnología.

Barcelona Activa lo ha explicado en un comunicado este jueves, en el que ha destacado que el congreso, bajo el lema 'Deep tech for a better future', aspira a convertirse en el referente del sector en el sur de Europa y que también participarán 275 corporaciones, unos 180 investigadores y 250 representantes de universidades y centros de investigación.

El evento ocupará 1.600 metros cuadrados y se celebrará coincidiendo con el Smart City Expo World Congress, con la previsión de superar las 2.500 personas visitantes.

Los ejes temáticos de la edición serán Life & Planet, Computing & Tech Sovereignty y From Lab to Market, en línea con los objetivos europeos de autonomía estratégica.

El encuentro tiene como objetivo impulsar el emprendimiento de base científica y tecnológica conectando proyectos emergentes con inversores, empresas, universidades y centros de investigación.

PONENTES INTERNACIONALES Y ECOSISTEMA GLOBAL

El BDTS contará con más de 90 ponentes de prestigio internacional, entre ellos la futurista experta en salud de la Universidad de Toronto, Zayna Khayat; el inversor de capital de riesgo, Michael Jackson; y el referente en sostenibilidad corporativa, John Elkington.

También participarán la CEO de Libelium, Alicia Asín; el fundador y CEO de Profoundo, Robin Wauters; y la fundadora y CEO de OXOLife, Agnès Arbat, junto con expertos de Canadá, Suecia, Portugal, Francia e Italia.

El congreso dispondrá de una zona expositiva con más de 120 'startups', un espacio de 'pitch corner' para presentar proyectos, un área 'one to one' para conectar emprendedores, investigadores e inversores y un auditorio con capacidad para 200 personas desde donde se podrán seguir las conferencias principales.

El programa cuenta con un consejo asesor presidido por la quinta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, con 14 representantes de instituciones y entidades europeas.

"Barcelona es un polo para el sector en el sur de Europa, con talento, universidades de excelencia y un ámbito de investigación potente", ha destacado Gil.

BARCELONA, HUB EUROPEO DEL 'DEEP TECH'

Según Barcelona Activa, el evento subraya el papel de Barcelona como generadora de oportunidades en un contexto en el que la Unión Europea busca reducir la dependencia de tecnologías críticas como la inteligencia artificial o la biotecnología.

En este marco, ha afirmado que la ciudad dispone de un ecosistema consolidado con 5 universidades de excelencia y centros de investigación como el Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotrón Alba y el Barcelona Institute of Science and Technology.

Por último, ha señalado que entre 2019 y 2024, las más de 340 'startups' de tecnología profunda radicadas en Barcelona han captado 544 millones de euros, situando a la ciudad como el primer hub europeo en financiación de este sector.