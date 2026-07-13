Barcelona destina 200.000 euros a entidades comerciales por la Capital Europea del Comercio Local

Mesa de seguimiento de la Capitalidad Europea del Comercio Local - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona subvencionará con 200.000 euros a las asociaciones representantes de los ejes comerciales de la ciudad, Barcelona Comerç y Barcelona Oberta, para que organicen actividades y proyectos vinculados a la Capitalidad Europea del Comercio Local, ha informado este lunes el consistorio en un comunicado

La quinta teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha subrayado que la capitalidad debe servir para explicar "el modelo comercial de la ciudad, ayudar a ponerlo en valor, a proyectarlo internacionalmente y a crear un legado", pero que también debe contribuir a que la actividad comercial crezca en Barcelona.

Gil ha detallado que la subvención permitirá cubrir en un 90% las actividades organizadas por ambas entidades y que es parte de su "compromiso".

Las ayudas a las entidades se financian con recursos que provienen del Impost d'Estades en Establiments Turístics, y que tiene como objetivo generar "retorno económica e impacto en actividad, promoción y dinamización comercial" de la ciudad.

Para el Ayuntamiento, la Capitalidad Europea del Comercio Local es un proyecto "estratégico" que requiere de la implicación directa del tejido comercual y de las entidades representativas del sector para llegar al máximo del territorio y a través del tejido comercial.

En este contexto, Barcelona Comerç y Barcelona Oberta agrupan los 43 principales ejes comerciales de la ciudad y "disponen de la capacidad organizativa necesaria para coordinar y ejecutar actuaciones descentralizadas vinculadas a la Capitalidad".

Según el consistorio, el sector cuenta con más de 60.000 establecimientos y aporta el 13,2% del PIB de Barcelona, además de generar empleo "de calidad" para más de 152.000 personas y mantener activos el 90.9% de los locales comerciales de la ciudad.

El Ayuntamiento sostiene que el comercio es uno de los 10 sectores estratégicos en el marco del plan Barcelona Impulsa, la hoja de ruta para la promoción económica de la ciudad hasta 2035, que tiene como objetivo diversificar la economía y crear oportunidades y empleo.