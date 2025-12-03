Barcelona está entre las 3 finalistas para ser Capital Europea del Comercio de Proximidad 2026

Archivo - Un comerciante cobra a un cliente, en el Mercado de la Boquería, a 14 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España)
Archivo - Un comerciante cobra a un cliente, en el Mercado de la Boquería, a 14 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 8:59

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha elegido a Barcelona entre las tres ciudades finalistas --junto a Utrecht y Zaragoza-- para convertirse en la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad en 2026, que se anunciará el próximo 28 de enero.

En declaraciones a la prensa, la comisionada de Promoción Económica de la capital catalan, Nadia Quevedo, ha destacado que llegar a la fase final del proceso supone un reconocimiento al "modelo de excelencia" de Barcelona y a la relevancia de su comercio de proximidad.

Tras la primera fase de la candidatura, presentada conjuntamente entre el Ayuntamiento de Barcelona y las diferentes entidades comerciales de la ciudad, empieza una segunda fase en la que se deberán señalar las actividades e iniciativas que se realizarán durante el año.

Asimismo, Quevedo ha sostenido que si la ciudad ha llegado a la fase final es porque ya tiene una tradición trabajada durante muchos años: "Por tanto, se trata de trabajar para unir y ponerle el lacito a todas actividades que ya hacemos".

Para escoger a la ciudad ganadora, la Comisión Europea evaluará las candidaturas según cuatro criterios: la sostenibilidad del comercio, el apoyo de la administración a los emprendedores y su vínculo con la comunidad, la digitalización y el atractivo de la ciudad y la vitalidad de su comercio.

El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Barcelona Economies





Lo más leído