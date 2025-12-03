Barcelona está entre las 3 finalistas para ser Capital Europea del Comercio de Proximidad 2026

Archivo - Un comerciante cobra a un cliente, en el Mercado de la Boquería, a 14 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha elegido a Barcelona entre las tres ciudades finalistas --junto a Utrecht y Zaragoza-- para convertirse en la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad en 2026, que se anunciará el próximo 28 de enero.

En declaraciones a la prensa, la comisionada de Promoción Económica de la capital catalan, Nadia Quevedo, ha destacado que llegar a la fase final del proceso supone un reconocimiento al "modelo de excelencia" de Barcelona y a la relevancia de su comercio de proximidad.

Tras la primera fase de la candidatura, presentada conjuntamente entre el Ayuntamiento de Barcelona y las diferentes entidades comerciales de la ciudad, empieza una segunda fase en la que se deberán señalar las actividades e iniciativas que se realizarán durante el año.

Asimismo, Quevedo ha sostenido que si la ciudad ha llegado a la fase final es porque ya tiene una tradición trabajada durante muchos años: "Por tanto, se trata de trabajar para unir y ponerle el lacito a todas actividades que ya hacemos".

Para escoger a la ciudad ganadora, la Comisión Europea evaluará las candidaturas según cuatro criterios: la sostenibilidad del comercio, el apoyo de la administración a los emprendedores y su vínculo con la comunidad, la digitalización y el atractivo de la ciudad y la vitalidad de su comercio.