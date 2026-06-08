Barcelona lanza una app para hacer más "fácil y sencillo" el acceso a los servicios sociales

Archivo - Una mujer pasea frente a una comisaría - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado la aplicación movil y web 'Barcelona Social', una nueva herramienta para hacer más "fácil y sencillo" el acceso por parte de la ciudadanía a los servicios sociales municipales.

La han presentado este lunes la teniente de alcalde de Derechos Sociales y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, que ha enmarcado la iniciativa en el compromiso de "modernización" de los servicios sociales y de simplificar la burocracia, junto a la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes.

Gil ha señalado que la nueva herramienta permitirá "mejorar no sólo la atención a la ciudadanía, que es el objetivo principal, sino también mejorar el trabajo de los profesionales del servicio público", simplificando la relación de los vecinos con la administración.

MÁS ACOMPAÑAMIENTO

Ha explicado que el objetivo de la aplicación no es dar prestaciones, sino facilitar la gestión una vez se conceda, lo que dará a los profesionales "más tiempo" para labores de seguimiento, acompañamiento y de trabajo social para que las ayudas sean más acertadas.

Ha señalado que hay unos 93.000 usuarios de servicios sociales municipales en Barcelona y que la aplicación está "preparada para que todas puedan utilizarlo", desplegándose desde este lunes gracias a los 42 puntos de apoyo repartidos por toda la ciudad.

En concreto, estos puntos de apoyo cuentan con personal contratado a través de los Proyectos Integrales de Contratación (PIC) de Barcelona Activa, para fomentar el empleo entre personas en paro y con dificultades para encontrar trabajo.

INNOVACIÓN

Barcelona Social se trata de un paso más en la "innovación" de los servicios por parte del Ayuntamiento, según Gil, que ya se ha hecho en otros ámbitos, como el de la vivienda, a través del Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia (BIT).

La app permitirá a los usuarios interactuar de forma más rápida y segura con la Administración, enviando y recibiendo mensajes e intercambiando documentos sin desplazamientos, así como gestionar más fácilmente sus citas, tanto desde el móvil como el ordenador.

Para una mejor experiencia y garantizar un funcionamiento óptimo, la nueva herramienta se ha sometido a una prueba piloto de 6 meses, en los que se ha atendido a un centenar de personas, detectando las funcionalidades más demandadas por los usuarios y priorizando su uso.