Barcelona lanza un reto para aplicar la IA en la gestión semafórica dotado con 200.000 euros

Archivo - Semáforo de peatones en verde, peatón - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado, a través del Barcelona Innova Lab Mobility (BILM) creado junto a Fira de Barcelona, un reto dotado con 200.000 euros con el objetivo de encontrar proyectos que apliquen la inteligencia artificial (IA) en la gestión semafórica de la ciudad.

Lo han anunciado este jueves la primera teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, y el director de Marketing Corporativo y Proyectos Estratégicos de Fira de Barcelona, Joan Angulo, que han destacado la cooperación entre ambas entidades en torno a la movilidad gracias al BILM.

Bonet ha destacado el reto como un "paso adelante" del consistorio para una gestión semafórica más inteligente y dinámica que le permita adaptarse a las características de una ciudad con una gran variedad de modos de movilidad que, ha afirmado, se expresan en un espacio muy tensionado y denso.

En este sentido, ha esperado que el reto, cuyos 2 ganadores se presentarán en el congreso Tomorrow.Mobility 2026 y que recibirán un máximo de 100.000 euros para financiar el 80% de su proyecto, consiga "reducir la congestión de la ciudad y, por tanto, las emisiones" así como mejorar la velocidad de los autobuses.

Por su parte, Angulo ha subrayado el papel de Fira en el BILM para "escalar" los proyectos vencedores del reto, extendiendo el legado de las ferias y congresos que pasan por la ciudad, en este caso, para conseguir entre todas las administraciones que la movilidad sea más segura y sostenible.

ESTUDIO

El reto parte de un estudio elaborado entre el consistorio y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que evalúa el potencial de aplicación de la IA en la gestión del tráfico de la ciudad, atendiendo a todas sus particularidades, y plantea una hoja de ruta para su implementación.

En concreto, el informe destaca a Barcelona como una ciudad con una "base sólida" en lo que se refiere a la tecnología de su gestión semafórica y analiza las experiencias de ciudades parecidas a nivel urbanístico, como Salónica, Roma, París y, fuera de Europa, Shanghai, Bangalore y Singapur.

En concreto, la capital catalana cuenta con más de 40.000 semáforos repartidos en más de 1.800 cruces, la mayoría centralizados y una buena parte con sensores para informar del tráfico que el estudio urge a completar, permitiendo una gestión más dinámica de la ciudad.

Asimismo, plantea cuatro paquetes de aplicación de la IA, desde el más básico, con la aplicación de los diferentes patrones semafóricos preestablecidos dependiendo del tráfico, hasta la generación automática de patrones, tanto en puntos o calles concretas como a nivel de ciudad.

APLICACIÓN

Una vez seleccionados los proyectos ganadores en el mes de noviembre y anunciados en el Tomorrow.Mobility 2026, desde finales de año y durante el 2027 se empezará a trabajar su aplicación en la ciudad.

Este proceso, conocido como la Fase 0 del proyecto, empezará con la captación e integración de datos en tiempo real, seguirá con el modelado del sistema y su toma de decisión, la infraestructura de control y operación y finalizará con la implantación de un piloto, que durará unos 4 meses.

Una vez se haya testado, se empezará a desplegar por la ciudad en 4 fases, extendiendo la prueba piloto a zonas de gran potencial para la aplicación de la IA y, en su recta final, aplicándose a los ejes principales e integrándose y consolidándose en la mayor parte de la ciudad.