Barcelona moviliza 23 millones en medidas extraordinarias por los efectos de la guerra en Irán

Collboni junto a Ros, López, Cañete y Moreno, este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento desplegará un conjunto de medidas extraordinarias, para las que movilizará 23 millones de euros, con el objetivo de combatir los efectos de la guerra en Irán.

Lo ha explicado tras una reunión de la Taula de Diàleg Social de Barcelona, en la que han participado la presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; los secretarios generales de CC.OO y UGT en Catalunya, Belén López y Camil Ros, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el vicepresidente de Foment del Treball, Lluís Moreno.

Collboni ha afirmado que los 23 millones pertenecen a un "primer paquete de medidas" que se irá ampliando conforme lo vaya requiriendo la situación y el contexto internacional para ofrecer una respuesta adaptada tanto a la situación económica como a los posibles sucesos.

"PROTEGER LA CIUDAD"

De este modo, el consistorio da el primer paso para "proteger la ciudad de Barcelona y, sobre todo, a los sectores más vulnerables" a nivel económico y social que, según ha afirmado el alcalde, aún no han sufrido un impacto real pero lo puede tener a corto y medio plazo.

"Actuamos ante una situación que ha provocado una guerra que nosotros rechazamos y consideramos ilegal e innecesaria y que nos ha sumido en una situación de incertidumbre inaceptable por parte de (Donald) Trump y (Benjamin) Netanyahu", ha señalado Collboni.

BARCELONA ACTIVA

Entre las medidas está la ampliación de los B-Crèdits de Barcelona Activa, concedidos a microempresas, autónomos y comercios, que se prestan en colaboración con Avalis y el Institut Català de Finances (ICF), con 4 millones de euros adicionales hasta llegar a un total de 16 millones.

En el ámbito de la prevención, se creará un servicio especializado para informar al tejido empresarial sobre las ayudas disponibles, en el marco de la Oficina d'Atenció a les Empreses de Barcelona Activa, y se creará un 'microsite' informativo sobre recursos anticrisis, todo por 200.000 euros.

También en torno a Barcelona Activa, se diseñará un dispositivo de atención a los trabajadores, mejorando la orientación profesional y reskilling, y se reforzará la red de Punts de Defensa de Drets Laborals Ambas actuaciones con un presupuesto extra de 2 millones.

POSICIONAMIENTO

Además de paliar y prever los efectos de la guerra, el consistorio desplegará varias medidas para "aprovechar la oportunidad" que puede presentar esta situación y reforzar el posicionamiento de Barcelona a nivel internacional, con acciones por un valor de 4,8 millones de euros.

También tejerá una estrategia para intensificar la participación de la ciudad en ferias internacionales, especialmente de EE.UU. y Latinoamérica, y pondrá en marcha una campaña para promocionar la ciudad como 'hub intercontinental', con un fondo económico extraordinario para reforzar la captación de nuevas rutas.

Asimismo, se trabajará en mejorar el posicionamiento de la ciudad en el sector de las ferias y congresos con el objetivo de recuperar y captar eventos internacionales que estén abiertos a moverse dentro del nuevo contexto geopolítico global.

Finalmente, se reforzará la atracción de inversiones y de empresas en los sectores considerados estratégicos creando una 'ventanilla única' para aterrizar inversiones internacionales a través de la Barcelona Investment Office, y se trabajará en atraer cursos de máster y posgrado presentes en otros países.

TAULA DE DIÀLEG SOCIAL

Por su parte, Belén López ha celebrado las medidas para afrontar los "escenarios muy inciertos" que pueden derivarse a raíz de la guerra en Irán, tanto para salvaguardar la ocupación como el poder adquisitivo de los trabajadores y las familias.

Camil Ros ha defendido extender este "escudo social" para anticiparse a las efectos de la guerra en la economía e intentar minimizarlos si se van agravando, aprendiendo de la gestión de la guerra de Ucrania.

Lluís Moreno ha agradecido al consistorio su "proactividad a la hora de actuar rápidamente" con un paquete de medidas inicial que desde Foment consideran muy positivo.

Finalmente, Antoni Cañete ha afirmado que las medidas permitirán acompañar a la "realidad de pequeña y mediana empresa" que hay en Barcelona así como aprovechar la situación para crear externalidades positivas para la ciudad.