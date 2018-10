Colau augura tres palabras clave para la transformación global: "Mujeres, ciudades y tecnología"

Publicado 09/03/2018 11:51:50 CET

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sostenido que el proceso de transformación global que considera que se está produciendo tiene tres palabras clave: "Mujeres, ciudades y tecnología", conceptos con fuerza en la capital catalana, que es históricamente feminista, busca el equilibrio entre lo comunitario y lo global y está bien posicionada tecnológicamente, según ella.

"En un momento en que se deben revisar todas las formas de vida, de la política, la economía y la sociedad, a las mujeres nos interesa más que nunca estar en primera línea", ha defendido este viernes en la inauguración del foro Femtalent 10 Anys, del que también forma parte la Generalitat y se centra en el papel de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la emprendeduría y la innovación.

Ha argumentado que este interés por estar en primera línea responde a asegurar que estas grandes transformaciones y cambios en las reglas del juego sean "una oportunidad real para las mujeres, que no sólo estén, sino que tenga protagonismo" para avanzar hacia un mundo mejor en beneficio de toda la sociedad.

Colau ha asegurado que la movilización de este jueves por el Día Internacional de la Mujer fue imparable y "de piel de gallina", y ha defendido que los hombres también deben ver la oportunidad de liberarse de los estereotipos de una sociedad machista, que los han alejado de tareas de crianza y de otros ámbitos.

Ha destacado que la mayoría de las empresas del Mobile World Congress (MWC) están lideradas por hombres, pero que la mitad de las empresas estaban impulsadas por mujeres en el estand del 4FYN de Barcelona Activa, cuya directora general, Sara Berbel, también ha intervenido en el acto.

Berbel ha apostado por visibilizar el talento femenino y por romper "todos los estereotipos de género" del mundo académico, algo por lo que trabaja Femtalent, que reúne a mujeres referentes en la ciencia y la tecnología en un encuentro promovido por Barcelona Activa en colaboración con la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Catalunya (XPCAT).

La directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, ha garantizado el compromiso de Govern y ayuntamientos con la igualdad efectiva, y ha destacado la capacidad de los ciudadanos de llenar las calles este jueves incluso en la situación de la Generalitat, que ha pedido explicar a las asistentes internacionales que la desconozcan: "Explicad por qué llevo un lazo amarillo".

Por su lado, la directora del ejecutiva del Institut Català de les Dones, Núria Ramon, ha advertido de que es necesario visibilizar la actividad de las mujeres, especialmente en espacios de liderazgo y en "ámbitos masculinizados", como el de la ciencia y la tecnología, ha citado.

Desde la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), Ebba Lund ha lamentado que ningún Estado ha logrado acabar con la desigualdad y la brecha entre hombres y mujeres, y ha abogado por que las mujeres trabajen juntas para asegurar la "igualdad de género en todo el mundo".

Este foro, de carácter anual, es el acto central de la plataforma Femtalent, un espacio de encuentro, análisis y promoción de acciones impulsado hace una década por la XPCAT para promover la igualdad de oportunidades y el talento femenino en la economía del conocimiento en Catalunya.