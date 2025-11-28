Collboni renombra el Institut Municipal d'Informàtica, que será el Barcelona Innovació y Tecnología

El teniente de alcalde Jordi Valls. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha anunciado este viernes que el Institut Municipal d'Informàtica (IMI) pasará a llamarse Barcelona Innovació i Tecnologia (BIT), con el objetivo de "reforzar la innovación pública y la transformación digital" del consistorio y que duplicarán su presupuesto.

Valls lo ha dicho este viernes durante una jornada celebrada en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, junto al gerente del organismo, Emili Rubió, y ha detallado que el presupuesto llega a los 113 millones de euros en 2026, por los 63 de 2021.

"El objetivo es alcanzar los 130 millones destinando el 3,5% del total del presupuesto a tecnología y situarse en niveles de ciudades como Londres o Seattle", ha expresado.

Ha explicado que el cambio incluye una actualización profunda de los estatutos del organismo y ha defendido ante representantes del sector TIC que "el cambio de nombre simboliza el motor de la transformación digital de la ciudad".

La transformación prevé que el nuevo BIT se traslade en 2027 a su futura sede del edificio CreaTIC del 22@ en la calle Sancho de Ávila gracias a una operación municipal que permitirá un ahorro anual de 1,6 millones de euros.

RUBIÓ

En su intervención, Rubió ha remarcado la importancia de que el sector público y el privado colaboren para "unir talentos" y garantizar la transformación digital del Ayuntamiento y de la ciudad.

Por último, ha señalado que la plantilla crecerá un 30% hasta las 300 personas en 2030 y que el nuevo organigrama reforzará áreas clave como la ciberseguridad o la tecnología de datos en el marco del 'Pla Estratègic 2024-2030'.