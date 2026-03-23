Costas (CES) y Sorigué (CZFB) erigen la FP como respuesta a las necesidades de las empresas

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, y la directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, en el acto de celebración de los 20 años de la Fundació BCN Formació Professional - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, y la directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, han erigido la formación profesional (FP) como respuesta a las necesidades de perfiles profesionales de las empresas.

Lo han hecho durante un diálogo en el acto de celebración de los 20 años de la Fundació BCN Formació Professional este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que han destacado que la FP da también respuesta a la necesidad de tener un buen empleo.

Costas ha afirmado que la formación profesional es "la celestina con capacidad de emparejar las necesidades de las personas de tener un empleo y de las empresas de tener personas con perfiles determinados".

"El pilar fundamental del puente entre economía y progreso social son los buenos empleos", ha dicho Costas, que ha sostenido que para que las sociedades democráticas, liberales y pluralistas funcionen se necesita un pegamento que, ha dicho, es el contrato social.

Así, ha destacado que en algunas etapas de la historia el crecimiento económico no se ha trasladado de forma plena al conjunto de la ciudadanía y, por ello, ha defendido que se deben crear "buenos empleos, productivos y con buenas condiciones laborales".

"DESPERTAR CURIOSIDADES"

Por su parte, Sorigué ha celebrado que el pensamiento de formarse con FP "si no vales" ha cambiado muchísimo hasta tener muchas veces una eficiencia de empleabilidad superior que a la universidad.

"Hay muchos universitarios que deciden hacer una FP de grado superior porque quieren aprender a hacer las cosas, porque en el ámbito universitario, no en todas las materias pero muchas veces, es muy difícil entrar en la empresa", ha señalado.

Asimismo, ha destacado la necesidad de "despertar curiosidades" respecto a nuevas formaciones profesionales en los alumnos desde pequeños y ha apuntado a las formaciones didácticas que realiza el CZFB.

RAQUEL GIL

La teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento y patrona de la Fundació BCN Formació Professional, Raquel Gil, ha asegurado que la fundación ha ejercido como "una especie de pegamento" alrededor de la FP para tener un espacio para reflexionar sobre aquello que faltaba en esta materia.

Gil ha asegurado que las administraciones no pensaban tanto en la formación dual y que el Ayuntamiento, de la mano de la fundación, ha "demostrado que una administración pública también puede tener alumnos de formación dual y puede servir de modelo para otras administraciones".

Y ha concluido que la FP contribuye a la "mejora de la competitividad" empresarial con los mejores profesionales y oportunidades.

MARINA SUBIRATS Y LUA TREVIN

Durante el acto, la exconcejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona Marina Subirats ha destacado que la fundación nació para dar respuesta a los rápidos cambios de las formas productivas y generar un vínculo entre estudiantes y empresas.

Asimismo, ha destacado que los estereotipos de género "están muy interiorizados" y ha asegurado que la FP debe cambiar en este sentido porque todavía se perciben algunas profesiones como masculinizadas o feminizadas.

Por su parte, la graduada de FP y ganadora del último Premi Dona TIC FP, Lua Trevin, ha destacado su experiencia con este tipo de formación y ha subrayado que significó para ella "luz y oportunidad" para vivir grandes cosas tanto profesionalmente como personalmente.