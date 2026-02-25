EAE Business School premia a 10 emprendedoras junto a Barcelona Activa

Imagen de la cuarta edición de los premios. - EAE BUSINESS SCHOOL BARCELONA

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

EAE Business School Barcelona ha premiado a 10 emprendedoras en la cuarta edición del EAE Top 10 Mujeres Emprendedoras de Catalunya, ranking que reconoce el liderazgo de fundadoras de proyectos innovadores y con impacto socioeconómico, informa este miércoles en un comunicado.

Esta edición de los galardones se desarrolla de la mano de Barcelona Activa, la agencia de desarrollo económico local del Ayuntamiento de Barcelona.

LAS PREMIADAS

Uno de los tres primeros premios han recaído en las cofundadoras de MiMARK, Marina Rigau y Eva Colás, empresa de salud femenina que transforma el diagnóstico ginecológico con soluciones innovadoras no invasivas).

Otro ha sido para la cofundadora de Reveal Genomics Patricia Villagrasa: es una biotecnológica que desarrolla herramientas diagnósticas basadas en técnicas genómicas avanzadas y machine learning para personalizar decisiones terapéuticas en cáncer.

Y otra de las tres primeras posiciones es la de la fundadora de D-Sight, Carla Maté: es una spin-off del entorno Vall d'Hebron que desarrolla fármacos neuroprotectores en forma de colirio para el tratamiento temprano de la retinopatía diabética y el glaucoma.

Entre el resto de premiadas están Laura Lizama (Heecap), con un dispositivo que reactiva los músculos respiratorios sin dañar el tórax; Silvia Raga (Dycare), sobre rehabilitación asistida por IA; Silvia Frutos (Splice Bio), con nuevas terapias génicas, y Ana Caño-Delgado y Andrea Giordano (Planet Biotech), con bioestimulantes para la resiliencia de cultivos.

También se ha premiado a Natalia Pujades (MochiCard), con un dispositivo educativo steam usado en escuelas; Laura Gispert (Voilà Bio), con cubiertos comestibles y reciclables, y Valérie Itey (Clicrecycle), que transforma residuos de cabello humano en material biodegradable.

ITZIAR BLASCO

Las 10 premiadas serán reconocidas el 4 de marzo a las 11.00 durante un acto en el marco del Mobile World Congress 2026, con el objetivo de dar a las ganadoras visibilidad y facilitar así nuevas conexiones y oportunidades de crecimiento y colaboración.

El acto reunirá a las ganadoras, miembros del jurado, representantes institucionales y actores del ecosistema empresarial y tecnológico, y lo encabezará la directora ejecutiva de Empresa y Emprendimiento de Barcelona Activa, Itziar Blasco.