Más de 17.300 jóvenes de Barcelona participan en la orientación del Projecte de Vida Professional

La introducción de la IA y la realidad virtual permiten crear experiencias más atractivas

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 17.300 jóvenes de Barcelona han participado este último año en el Projecte de Vida Professional, lanzado hace dos décadas por el Ayuntamiento con el objetivo de "despertar vocaciones" y ofrecer información para orientarles en su carrera académica y laboral.

La edición 2024-2025 ha destacado por mejorar las cifras del año anterior, con un incremento del 11,6% en el número de estudiantes y del 17,14% de centros participantes, un 71,7% de los cuales provienen de la capital catalana y el resto de su metrópolis, informa el consistorio en un comunicado este lunes.

Entre las actividades programadas, más de 800, las sesiones monográficas han sido las más demandadas con casi 14.000 participantes: en concreto, la más popular ha sido la de apoyo al autoconocimiento para identificar la rama profesional más ligada a los intereses de los jóvenes, especialmente de los de 4º de ESO.

Otro de los puntos destacados de este año ha sido la introducción de la IA y la realidad virtual, incorporada en el catálogo de Barcelona Activa y en un nuevo sistema de entrenamiento para "afrontar con éxito" las entrevistas de trabajo, que el año que viene está previsto que se emplee en mejorar competencias transversales.

Este último curso también se han ampliado las empresas participantes, que comparten con los jóvenes su actividad y propuestas vinculadas a la economía social y solidaria, un sector que el gobierno municipal considera estratégico para la ciudad como foco de empleo de calidad.

MÁS DE 300.000 PARTICIPANTES

Desde su lanzamiento hace más de 20 años, más de 300.000 jóvenes han participado en el Projecte de Vida Professional, coordinado por Barcelona Activa junto al Consorci d'Educació de Barcelona, en colaboración con la Fundació BCN Formassió Professional y FemCAT.

Durante este tiempo, el programa ha persistido en su misión de convertirse en un "modelo de referencia" en el apoyo al alumnado, no solo combatiendo el fracaso y el abandono escolar, sino también estableciendo un marco de innovación, inclusión y desarrollo de nuevas estrategias para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.