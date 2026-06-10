El MetròpolisFPLab cierra con la asistencia de 1.800 estudiantes de FP y 12 empresas de Barcelona

Ganadores de la 8 MetròpolisFPLab - AMB

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VIII MetròpolisFPLab ha cerrado con la participación de 1.800 estudiantes de FP y 12 empresas de toda Barcelona: Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), World Wood Future, Garbar, MB92, Aigües de Barcelona, Consorci de Residus del Maresme, Jovi, Hospital General de Granollers, Circuit de Barcelona-Catalunya, Mesoestetic, Seditesa y Puerto de Barcelona.

Es una iniciativa impulsada por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la fundación BCN Formació Professional que fomenta la colaboración entre el sistema educativo y el tejido productivo, informan en un comunicado este miércoles.

Así, los estudiantes han trabajado los últimos meses en los 12 retos que les han propuesto las empresas, y se ha reconocido a los 12 ganadores que podrán seguir desarrollando sus propuestas mediante una beca remunerada de dos meses en las empresas impulsoras.