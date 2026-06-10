El MetròpolisFPLab cierra con la asistencia de 1.800 estudiantes de FP y 12 empresas de Barcelona

Ganadores de la 8 MetròpolisFPLab - AMB
BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El VIII MetròpolisFPLab ha cerrado con la participación de 1.800 estudiantes de FP y 12 empresas de toda Barcelona: Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), World Wood Future, Garbar, MB92, Aigües de Barcelona, Consorci de Residus del Maresme, Jovi, Hospital General de Granollers, Circuit de Barcelona-Catalunya, Mesoestetic, Seditesa y Puerto de Barcelona.
Es una iniciativa impulsada por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la fundación BCN Formació Professional que fomenta la colaboración entre el sistema educativo y el tejido productivo, informan en un comunicado este miércoles.
Así, los estudiantes han trabajado los últimos meses en los 12 retos que les han propuesto las empresas, y se ha reconocido a los 12 ganadores que podrán seguir desarrollando sus propuestas mediante una beca remunerada de dos meses en las empresas impulsoras.
El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona