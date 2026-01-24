El programa 'Crea Feina' 2025 de Barcelona Activa generó 202 contratos indefinidos en 153 empresas

Sede de Barcelona Activa - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de apoyo a la contratación 'Crea Feina' 2025 de Barcelona Activa generó 202 contratos indefinidos en 153 empresas de la ciudad (sobre todo pequeñas o medianas, dedicadas a comercio, servicios empresariales, tecnología y turismo), con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

'Crea Feina' subvenciona crear empleo de calidad y suma 9 ediciones que han otorgado más de 4.500 ayudas, informa este sábado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Estas subvenciones se enmarcan en el Acuerdo Barcelona Ocupación de Calidad (ABOQ) 2021-2030, que genera y mejora el acceso a mejores condicionales laborales, con la colaboración de agentes sociales y económicos, y entidades civiles y del Tercer Sector Social.

3 LÍNEAS DE AYUDA

En 2025, el 80% de contrataciones fueron de la línea Crea Feina Inclusiva, para la inserción laboral de personas con problemas para encontrar trabajo: son 161 actuaciones que facilitan contratar a personas que buscar su primer empleo, en paro de larga duración o con vulnerabilidad social.

La línea Crea Feina Investiga fomentó el talento científico con 17 contratos (8%), y la línea de Economía Social y de Impacto, que refuerza proyectos sostenibles e inclusivos, subvencionó 24 contratos (12%).

RAQUEL GIL

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales y Promoción Económica Comercio, Mercados, Restauración, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, ha destacado estas políticas ante "tasas de paro en la ciudad entre las más bajas de la serie histórica".

Estas ayudas pretenden "mejorar las competencias laborales y adquirir nuevas habilidades de aquellas personas que tienen más dificultades" para encontrar trabajo.

POR GÉNERO Y EDAD Las subvenciones son paritarias hombre-mujer, aunque hay más contratos a mujeres en la línea de Economía Social y de Impacto, y de hombres en la línea Investiga.

El 41% de contratos son de menores de 30 años, seguido de mayores de 45 años (22%); y se ha contratado en toda la ciudad, pero con "un impacto más destacado" en el Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Martí y Horta Guinardó.

El 50% de organizaciones que han recibido ayudas (de 6.000 a 15.000 euros por contrato) son microempresas, mientras que el 4% son grandes empresas, y los sectores más beneficiados son comercio (17%), servicios empresariales (15%), tecnología (12,4%) y hostelería-turismo (11,1%).