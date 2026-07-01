El 32 Manga Barcelona tendrá al "maestro" del terror Junji Ito como invitado

Cartel del 32 Manga Barcelona. - MANGA BARCELONA

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 32 Manga Barcelona, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, tendrá como invitado a Junji Ito, "maestro" del manga de terror que regresa 10 años después de su primera visita.

Ito firma el cartel oficial de esta edición, que traslada sus "características atmósferas inquietantes" al Park Güell, con un estilo más colorista que el habitual del mangaka, informan los organizadores del evento en un comunicado de este miércoles.

El certamen contará también con el creador del universo 'Macross', Shoji Kawamori, reconocido por su trayectoria como director, guionista y diseñador mecánico en proyectos "de impacto internacional".

A ese mismo imaginario está vinculada la animadora y diseñadora de personajes Risa Ebata, que también visitará el festival, y que presentará junto a Kawamori una de sus obras más recientes, 'Labyrinth'.

A esta selección se suma el ilustrador brasileño Oswaldo Kato, reconocido por su trabajo en el juego de cartas de Pokémon; Yaya Han, una de los figuras "más influyentes" del 'cosplay' internacional, y la autora emergente Konata, que sigue ganando notoriedad en Japón.

MÚSICA Y ESPACIOS

La programación musical del festival incluye a la banda Ali, con temas como 'Lost in Paradise' y 'Wild Side', de las series 'Jujutsu Kaisen' y 'Wild Side', respectivamente; la banda japonesa Reol, y el rapero Lotus Juice, autor de la banda sonora de la saga de 'Persona'.

El Manga Barcelona tendrá los habituales espacios Nihon Ryori, Cool Japan, Takeshita Barcelona St. y los desfiles de 'cosplay', y vuelve el Auditori Manga Barcelona, donde se estrenará 'Agito: Psychic War' y se homenajeará el 20 aniversario de 'Paprika', de Satoshi Kon, entre otros.