El 95% de las logísticas acelera su automatización y transformación digital, según UNO

El presidente de la patronal UNO, Francisco Aranda, en SIL 2026 - UNO

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 95% de las compañías logísticas prevé acelerar sus inversiones en transformación digital durante 2026, "consolidando al sector como uno de los principales motores tecnológicos de la economía española".

Así lo ha destacado el presidente de la patronal UNO, Francisco Aranda, durante un encuentro empresarial celebrado en SIL Barcelona, que se celebra esta semana en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y en el que se han presentado las conclusiones del informe 'Automatización y Robótica 2026', elaborado junto a C de Comunicación, que analiza los principales retos, tendencias y oportunidades derivados de la digitalización del sector logístico.

"La logística será digital o no será. La capacidad para incorporar automatización, IA y análisis avanzado de datos marcará la diferencia entre las empresas que lideren la cadena de suministro y las que queden inevitablemente rezagadas", ha dicho Aranda.

Ha explicado que el descenso de la rentabilidad de las empresas del sector el año pasado, fijada en un 2,86% por el Banco de España, está sirviendo de palanca para acelerar la digitalización como camino de búsqueda de mayor productividad.

En relación con la inversión prevista para los próximos tres años, la mayoría de las compañías (72%) prevé destinar menos de un millón de euros a sus planes de automatización y digitalización, mientras que una parte significativa del sector contempla ya inversiones de gran escala orientadas a acelerar la modernización de sus operaciones.

La inteligencia artificial, la automatización y la robótica, y el big data encabezan las prioridades tecnológicas de las empresas, por delante de otras herramientas como la ciberseguridad y el IoT.

A juicio de Aranda, estas herramientas "permiten anticipar crisis, detectar necesidades del mercado y mejorar la capacidad de respuesta, cuando cada minuto cuenta en la cadena de suministro".

MÁRGENES DE EVOLUCIÓN

Pese al avance inversor, el nivel de automatización del sector continúa mostrando importantes márgenes de evolución: actualmente, más de la mitad de las compañías (51%) opera todavía con modelos mayoritariamente manuales apoyados en software, mientras que solo una minoría dispone de instalaciones altamente automatizadas (11%).

Por otro lado, el estudio refleja que la transformación del sector responde, sobre todo, a la necesidad de ganar eficiencia operativa, reducir costes y aumentar la competitividad, y, en este sentido, las empresas identifican el almacenamiento, la optimización de rutas y la trazabilidad como las áreas con mayor potencial de automatización en los próximos años.