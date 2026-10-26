Agro.- Barcelona Wine Week 2027 acogerá una jornada sobre vino y restauración

Imagen de una edición la Barcelona Wine Week - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Wine Week 2027, que se celebrará entre el 8 y 10 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, acogerá la primera edición de la jornada Horeca Wine Forum, en la que se analizará y debatirá el papel del vino en la restauración y hostelería, informa la entidad ferial en un comunicado este lunes.

El encuentro prevé abordar cuestiones como la rentabilidad, la política de precios, las nuevas ocasiones de consumo y la relación entre bodegas, distribuidores y establecimientos y contará con un 'think tank' formado por 10 perfiles del sector para identificar estrategias que impulsen la comercialización y el consumo de vino fuera del hogar.

El salón prevé reunir a más de 1.300 empresas expositoras de 16 comunidades autónomas, y Fira ha explicado que uno de los ejes centrales de la edición serán los vinos de guarda, concebidos para evolucionar y ganar complejidad con el paso de los años, a través de catas y sesiones divulgativas.

También se analizarán algunos de los principales retos de la industria vitivinícola, como la gestión del viñedo en un contexto de excedentes productivos, la evolución de los hábitos de consumo y las estrategias necesarias para reforzar el producto entre los consumidores.

La entidad también ha destacado la participación en el programa del salón de referentes nacionales e internacionales, como el crítico de vinos de 'The New York Times', Eric Asimov; la jefa de sumilleres en el restaurante de Paco Roncero en Madrid, María José Huertas; el sumiller del restaurante MU.NA de Ponferrada (Castilla y León), Dani Giganto, o los periodistas José Ribagorda y Ramón Francàs.