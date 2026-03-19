Agro.- El Govern promueve la presencia del campo catalán en Alimentaria a través de Prodeca

Archivo - Imagen del espacio de Catalunya en la edición 2025 de Alimentaria. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern refuerza la presencia empresarial del campo catalán en la edición 2026 del salón Alimentaria a través de Prodeca, la promotora dedicada a impulsar la comercialización e internacionalización del sector agroalimentario catalán, que organiza la participación agrupada de 94 empresas en el Espai Catalunya, el máximo hasta la fecha.

Este modelo de participación "facilita la visibilidad del tejido empresarial, promueve el contacto con compradores y prescriptores y refuerza el posicionamiento del sector agroalimentario catalán en uno de los principales escaparates feriales en el sur de Europa", explica este jueves en un comunicado.

El encuentro se celebra del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y contará con un total de 220 empresas catalanas, además de la organización de actividades sectoriales e institucionales y la participación en iniciativas, lo que refuerza la presencia de Catalunya en el sector.

La participación agrupada bajo el paraguas de Prodeca se articula a través de tres salones, que son Lands of Spain, donde estarán presentes el grueso de las empresas, 80 compañías, además de Intercarn e Interlact, especializados en los sectores cárnico y lácteo, respectivamente.

Además, la feria también contará con un estand propio de la Generalitat, el Catalonia HUB, y con el espacio Food & Hospitality Startups, impulsado por el Departamento de Agricultura y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), junto a Acció, que reunirá 10 startups.