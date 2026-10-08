Alimentaria FoodTech cierra su 17 edición con casi 13.000 asistentes y 330 expositores

Imagen de Alimentaria FoodTech - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria de innovación, tecnología e ingredientes Alimentaria FoodTech ha cerrado su 17 edición con la asistencia de casi 13.000 personas y la participación de 330 empresas expositoras de 22 países, 35 'start-ups' y más de 140 expertos.

El evento se ha celebrado desde el martes y hasta este jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en los que también se han congregado más de 200 compradores procedentes de más de 40 países, y se han realizado 830 reuniones de negocios con las empresas expositoras, informa la entidad ferial en un comunicado este jueves.

El director de la feria, Ricardo Márquez, ha asegurado que la edición de este año "ha confirmado el dinamismo tecnológico de la industria de la alimentación y las bebidas y su apuesta por la innovación para ganar eficiencia y competitividad".

También se han celebrado 60 ponencias sobre las transformaciones del sector, como la incorporación de la IA a los procesos productivos, el desarrollo de nuevos ingredientes, los modelos de producción más sostenibles, los retos de exportación y los avances para reforzar la calidad y la seguridad de los alimentos.

Respecto a las novedades presentadas, el organismo ha destacado los sistemas de visión artificial para optimizar la producción y detectar contaminantes o defectos, tecnologías para prolongar la vida útil de los alimentos y sensores orientados a reducir las pérdidas de producto y el consumo de agua.