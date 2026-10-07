Barcelona acoge desde este miércoles el 40 congreso europeo de cirugía cardiotorácica

Imagen de la EACTS Annual Meeting - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acoge desde este miércoles y hasta el próximo sábado la 40 edición del EACTS Annual Meeting, el encuentro anual de la asociación europea de cirugía cardiotorácica, y que prevé reunir a más de 5.000 profesionales.

Es la sexta edición del congreso que se celebra en el CCIB, gestionado por Fira de Barcelona, y este año contará con 1.179 ponentes y 107 empresas expositoras, coincidiendo con el 40 aniversario de la entidad, ha informado la entidad ferial en un comunicado este miércoles.

El programa ha puesto el foco en la innovación quirúrgica, a través de las nuevas tecnologías, las técnicas quirúrgicas y los dispositivos aplicados a la cirugía cardiotorácica, y que contará con el espacio 'Techno-College', que combinará transmisiones en directo de operaciones, ponencias y casos prácticos de tecnologías emergentes.

En la primera jornada, Fira ha destacado las intervenciones en directo desde Berlín (Alemania), Varsòvia (Polonia) e India, además de un taller centrado en técnicas para controlar el dolor y la estabilización de la pared torácica.

El programa incluye la participación del presidente de la EACTS y jefe de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Navarra, Rafael Sádaba, y la profesora de Medicina de la Harvard Medical School, Elena Aikawa, será la invitada de honor.