Barcelona entrega los II Barcelona Bridal & Fashion Awards en la BBFW

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) entregó el sábado por la noche los II Barcelona Bridal & Fashion Awards, que premian la excelencia en moda nupcial, informa Fira de Barcelona este domingo en un comunicado.

Pnina Tornai (EE.UU.) recibió el Premio al Vestido de Novia del año; Sophie et Voilà (España) a la Colección Nupcial, y también se premió a las colecciones de Mans y Jenny Packham, la campaña de imagen de Yolancris y, por su trayectoria, a Vera Wang.

El presentador estadounidense Randy Fenoli condujo el acto en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, ante más de 150 asistentes entre diseñadores, premiados, finalistas, miembros del jurado y profesionales del mundo de la moda, arte y cultura.

Son unos galardones del salón BBFW, que organiza Fira de Barcelona con el apoyo de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

PREMIADOS

El vestido 'Nº 5042' de Pnina Tornai ha sido elegido Vestido de Novia del Año por simbolizar el sueño hecho realidad: está decorado con 50.000 cristales puestos a mano durante más de 400 horas.

Sophie et Voilà ganó el premio a la Colección Nupcial femenina por sus diseños sofisticados y contemporáneos más allá de la moda nupcial, con atención al detalle en la costura y en los bordados con técnicas tradicionales.

En cuanto a la moda para el novio, la colección de la marca Mans (de su fundador y director creativo, Jaime Álvarez) obtuvo el primer premio en su categoría, por su originalidad y rigor en la confección.

La categoría Colección de Red Carpet premió ala marca británica Jenny Peckham, por su estilo, artesanía, actitud global y glamour de la firma, una de las favoritas de personajes como Sarah Jessica Parker, Kate Winslet, Jennifer López, Angelina Jolie y la Princesa de Gales.

El premio a la Campaña de Imagen fue para la firma Yolancris por 'Actitud', qporue plasmar un espíritu perfeccionista, sorprendente y de feminidad del siglo XXI.

El Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional recayó en la diseñadora de moda estadounidense Vera Wang, por sus contribuciones y logros en la industria nupcial por ser uno de los principales referentes de la moda vanguardista.

Pronovias se llevó el premio Barcelona Brand por la proyección internacional de la moda catalana durante su trayectoria.

Los galardones Tradición e Innovación y Artesanía se entregaron a la firma italiana Maison Signore y a la inglesa Halfpenny, respectivamente, y Andrea Lalanza se ha llevado el People's Choice Award al desfile 2023 más recordado y votado por el público.

Los ganadores recibieron una obra artesana de Cual Estudio (Valencia), en línea con la misión de Barcelona Bridal Fashion Week de poner foco en el arte y en las creaciones de proximidad.

JURADO

El jurado son Ayuka Matsumoto (Elle Japón, Brides USA), Giovanni Sparacio (Elle Spose), María José Gonzálvez (Vogue Latinoamérica), Jesús María Montes-Fernández (Flash Moda), Carmen Catasús (¡Hola!), Isabel Clarós (La Vanguardia), Lucia Francesch (Telva), Paloma Herce (Elle, Cool The Lifestyle), Patricia Moreno (Fashion Now), Virginia Cánovas (The Knot Worlwide-Bodas.net), y la presencia de los Wedding Planners Anna Francisco (Italia), Bruce Russell (Reino Unido) y Juan Pablo Partida (México), así como Estel Vilaseca (LCI) y Andrea Marchesi (IED).

Los finalistas han sido seleccionados por la editora de Fashion Network (Francia), Triana Alonso; la redactora jefa de SModa (España), Leticia García; la profesora, comisaria y consultora de moda Charo Mora y la directora de BBFW, Albasarí Caro.