Blackman (ISE) celebra el "impulso global" en los registros previos a la edición 2026

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, en la rueda de prensa inaugural del ISE 2026. - EUROPA PRESS

La mayoría proceden de España, China y Reino Unido

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha celebrado el "impulso global" que la organización del salón audiovisual ha percibido en el volumen de registros previos a la edición 2026, que anticipan unas cifras récord de asistencia, por encima de los más de 85.000 visitantes de 2025.

Lo ha dicho en la rueda de prensa inaugural del evento, que se celebra hasta el viernes en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde ha detallado que el mayor volumen de inscripciones proceden de España, China, el Reino Unido, la región DACH, los países del Benelux, Francia y los Estados Unidos.

"Ya estamos viendo un incremento significativo en comparación con hace un año, lo que posiciona a esta edición para batir nuevos récords. El impulso es verdaderamente global", ha destacado Blackman, quien ha recordado que la cifra final de asistentes se anunciará en la rueda de prensa de clausura este viernes.

ESTRECHAR LAZOS

La agenda institucional del ISE 2026 cuenta con la tercera edición del European Latin American AV Forum, que tendrá lugar este miércoles y que busca estrechar lazos entre ambos mercados con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

"Esta plataforma ha crecido significativamente año tras año, fortaleciendo la colaboración entre los mercados de Europa y América Latina", ha apuntado Blackman, quien ha dejado claro que lo que sucede en Barcelona esta semana resuena mucho más allá del recinto ferial, en sus palabras.

El foro cuenta con la participación de representantes institucionales, agencias de desarrollo económico, instituciones culturales e innovadores de la industria audiovisual para debatir sobre oportunidades compartidas y el futuro de las alianzas estratégicas.

CONECTAR IDEAS CON CAPITAL

También repite el ISE Investor Forum, que regresa con el apoyo destacado del Spain Audiovisual Hub y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) para reunir a la comunidad inversora global con los innovadores líderes del sector audiovisual y de integración de sistemas.

"El panel de ponentes incluye a ejecutivos de firmas consolidadas, empresas emergentes de rápido crecimiento e influyentes asesores estratégicos", ha puntualizado Blackman, quien sostiene que el evento conecta ideas con capital e innovadores con los socios que pueden ayudarlos a escalar sus proyectos.

Destacan voces como la de la directora de Audiovisuales de la SETT, Maria Coronado, quien en colaboración con organizaciones europeas y la Generalitat detallará las herramientas de financiación pública de SETT.

LA EDICIÓN "MÁS GRANDE"

El ISE 2026 ha arrancado con el cartel de la cita "más grande hasta la fecha", con un crecimiento cercano al 10% en superficie expositiva, ocupando ya más de 101.000 metros cuadrados del recinto de Gran Via, y con más de 1.750 expositores (un 8% más que en 2025).

Las novedades de este año son 'Spark', una iniciativa de 1.000 metros cuadrados en el Pabellón 8.1 dedicada a la "ambición creativa" que estará presente todos los días, y el Cybersecurity Summit (5 de febrero), un foro sobre las amenazas informáticas a las que se enfrenta la industria audiovisual.