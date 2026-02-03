Unas 20 personas protestan ante el ISE en Barcelona contra empresas que comercian con Israel

Una veintena de personas protesta ante el congreso Integrated Systems Europe (ISE) contra empresas participantes que tienen relaciones comerciales con Israel - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Una veintena de personas se ha concentrado ante el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que desde este martes acoge el Integrated Systems Europe (ISE), donde han protestado contra las empresas que participan en el congreso que tienen relaciones comerciales con Israel.

La protesta se ha iniciado sobre las 09.00 horas y ha coincidido con la llegada de decenas de congresistas que accedían al recinto, y los participantes han desplegado una pancarta en la que se leía el mensaje 'Genocides fora de La Fira', han ondeado banderas de Palestina y han cantado proclamas como 'Free Palestine', 'Boicot Israel' y 'Boicot La Fira'.

Además, a través de un megáfono, han nombrado diversas empresas que, según ellos, no son bienvenidas a la capital catalana por ser "cómplices del genocidio", y también han lamentado que congresos como el ISE ofrezcan apoyo al país hebreo.