Caixabank renueva su patrocinio en Alimentaria 2026 para impulsar la innovación en el sector

BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Caixabank ha renovado su condición de Global Parter para Alimentaria 2026, con el fin de "impulsar la innovación en el sector", informa la entidad financiera este miércoles en un comunicado.

El encuentro internacional Alimentaria+Hostelco, organizado por Fira de Barcelona, tendrá lugar del 23 al 26 de marzo de 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Caixabank es Global Partner del espacio 'The Alimentaria Hub', mantiene su exclusividad como socio financiero en áreas estratégicas como 'The Olive Oil Bar' y, como novedad, en el foro 'Food & Hospitality Startups', que conecta talento emprendedor con inversores y expertos.

'Food & Hospitality Startups' refleja proyectos disruptivos en alimentación, bebidas y equipamiento hostelero, y las startups seleccionadas podrán participar en el 'Pitching Point', optar a los 'Food & Hospitality Startup Awards' y acceder a sesiones de networking, fomentando nuevos modelos de negocio enel sector.

El certamen cumplirá 50 años en 2026: Alimentaria+Hostelco prevé para esta edición unas 3.300 empresas expositoras en 100.000 metros cuadrados netos y 7 pabellones (casi todo el recinto Gran Via), y más de 110.000 visitantes profesionales, el 25% de ellos internacionales.

AGROBANK

La entidad también ha destacado que AgroBank (su línea de negocio agro) es la primera entidad financiera del sector agroalimentario en España por presencia de oficinas y cuota de mercado, con 500.000 clientes y un "compromiso con el mundo rural" con los ejes financiero, social y de innovación.

En 2024 facilitó al conjunto de la cadena agroalimentaria más de 33.500 millones de euros en financiación; ha puesto en marcha 'Impulso Agro' (junto al Basque Culinary Center) para dar visibilidad a jóvenes que transforman el sector; y ha lanzado otra edición del programa de aceleración de startups 'AgroBank Tech Digital INNovation', entre otras iniciativas.