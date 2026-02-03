Catalunya es el sexto territorio más representado en el ISE 2026, con 89 expositores (+5%)

Catalunya cuenta con 89 expositores en el ISE 2026 (+5%), el sexto territorio más representado - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Catalunya cuenta con 89 empresas expositoras en la feria del sector audiovisual Integrated Systems Europe (ISE) 2026, un 5% más que en la edición anterior, que lo sitúa como el sexto territorio más representado, detrás de China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

Lo ha anunciado este martes el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en la inauguración del estand de Catalunya en el evento, que se celebra hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

También han estado presentes el secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, y la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo.

El Pavelló Catalunya, impulsado por el Govern, reúne una tercera parte de las empresas y entidades catalanas presentes en el salón, según datos de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat.

El espacio también ofrece una experiencia inmersiva a los visitantes e incluye un espacio dedicado al proyecto Catalunya Media City, impulsado en el espacio de las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).