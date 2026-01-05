Collboni afirma que Barcelona acogerá una feria sobre vivienda asequible tras irse The District

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este lunes que Barcelona acogerá una feria sobre vivienda asequible "en respuesta" a la marcha del salón inmobiliario The District, que tras 4 ediciones consecutivas en la capital catalana se celebrará en Madrid en 2026.

"Nuestra respuesta será atender a las propuestas que tenemos de hacer un salón sobre vivienda asequible y las nuevas políticas de vivienda asequible porque es un sector económico que está subiendo de una forma extraordinaria", ha dicho en una entrevista en 'Nació' recogida por Europa Press al preguntársele por la marcha de la feria, sobre la cual cree que forma parte de la dinámica de los salones.

Ha señalado que las previsiones desde el punto de vista del negocio y la construcción de vivienda es "justamente la fuerte inversión que habrá entre las administraciones públicas en los próximos 10-15 años en materia de promoción de vivienda social y asequible".

Ha expresado que el consistorio ya ha recibido la propuesta por parte de los promotores, los cuales, según Collboni, apuntan a que en el Estado no hay ninguna feria de estas características.

"Nosotros lo que haremos es atender esta propuesta porque nos parece una buena forma de significar la economía en propósito de lo que nosotros defendemos", ha dicho.