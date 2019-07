El congreso sobre manufactura avanzada de Industry debatirá sobre digitalización

Publicado 18/07/2019 17:30:48 CET

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del congreso sobre manufactura avanzada del salón Industry From Needs to Solutions, Max, debatirá sobre digitalización industrial y transformación digital el 30 y el 31 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Max abordará los retos y oportunidades en materia de sostenibilidad ambiental de la logística y el transporte en un momento de eclosión del comercio online, ha informado la Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

Entre los expertos que participarán en Max destaca el vicedecano y profesor de la escuela de negocios Golbis de Tokio y especialista en transformación digital de negocios mediante inteligencia artificial, IoT y Robótica, Jorge Calvo.

Se encargará de abrir el congreso con su ponencia 'Bienvenidos a la IV Revolución Industrial y a la Industria 4.0', en la que abordará el cambio exponencial que supone el paso de la inteligencia humana a la artificial.

Otra de las conferencias pondrá el foco en el sector del comercio electrónico con el director de Producto B2C de DHL, Daniel Pastrana, que conducirá una charla sobre la transformación digital de la última milla en la era del auge del comercio electrónico.

También se darán a conocer casos de éxito en la transformación digital de industrias como la minería, con el testimonio de personas como el responsable de Sistemas de Tecnologías de la Información de Codelco-Chile, Marco Antonio Orellana, que expondrá los éxitos conseguidos gracias a la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos de la industria de extracción de minerales.

La gestión del talento también será tema destacado del congreso, desde la visión pragmática de conferenciantes como la directora general de Frit Ravich, Judith Viader; la directora de Transformación Digital de Damm, Laura Gil; el responsable de capital risc de Comsa, Albert Ventura; la directora de personas, comunicación e IT de Uriach, Belén Badia, y el director general de Siemens en Catalunya, Aragón y Baleares, José Ramón Castro.

El programa del congreso girará en torno a cuatro temáticas: eficiencia, producto, negocio y talento donde se abordarán cuestiones como la eficiencia en la industria conectada; los productos inteligentes; los nuevos modelos de negocio basados en los datos, y la adaptación de los trabajadores a la transformación digital.

Industry cuenta con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) como principal socio y la colaboración de Leitat, Tecnalia y IAM3DHUB como socios estratégicos.