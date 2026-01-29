Cultura impulsa la creatividad digital catalana en el ISE 2026 con el stand 'Immersive Horizons'

El stand de Cultura en el ISE 2026 se llamará 'Immersive Horizons' y mostrará los proyectos de seis empresas, una selección que ejemplifica el potencial creativo e internacional del sector - GOVERN

El Departamento de Cultura de la Generalitat participará en la 22 edición de la feria Integrated Systems Europe (ISE) --que se celebra del 3 al 6 de febrero en el recinto de Fira de Gran Via de Barcelona-- por cuarto año consecutivo para impulsar "la proyección internacional de la creatividad digital catalana" con el stand 'Immersive Horizons'.

En el stand, de 88 metros cuadrados, los profesionales acreditados en la feria podrán descubrir el trabajo creativo de 6 empresas digitales catalanas a través de la pieza 'Immersive Horizons: A journey across Catalan digital creativity', de 20 minutos de duración y creada especialmente para el ISE, informa el Govern en un comunicado.

La pieza, que es una muestra de los 6 proyectos catalanes más creativos del momento y que gozan de "un mayor potencial de internacionalización", se proyectará de forma ininterrumpida en un cubo inmersivo de 8 x 6 metros cuadrados pensado para acoger visitantes.

Los seis estudios --BrooderLab, Campmajó Studio, Burzon Comenge Studio, Eyesberg, Onionlab y Shaktimetta Productions-- han sido seleccionados a través de una convocatoria abierta por el Departamento de Cultura.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, visitará el stand el martes 3 de febrero de una feria en que, según Acció --la agencia para el crecimiento de las empresas del Departamento de Empresa y Trabajo--, más de 30 empresas catalanas tendrán presencia en su pabellón particular.