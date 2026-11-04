Dalmau: Las administraciones están "dispuestas a colaborar" con el sector de ciberseguridad

Las autoridades que han inaugurado el Barcelona Cybersecurity Congress - GENERALITAT

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado que las empresas del sector de la ciberseguridad "encontrarán en Barcelona unas instituciones dispuestas a colaborar", que ha dicho que es el mejor recurso que se puede ofrecer, informa el Departamento en un comunicado este miércoles.

Dalmau ha inaugurado la edición 2026 del Barcelona Cybersecurity Congress, que se celebra hasta este jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en el marco del Smart City Expo World Congress.

También han participado en el acto el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; la secretaria general de Presidencia, Eva Giménez; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, y la directora de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero.

El conseller ha subrayado la voluntad de ser una "sociedad abierta a la tecnología" y también una sociedad segura, que proteja los datos de los ciudadanos y las empresas.

Las autoridades han visitado los estands de una decena de empresas y organizaciones, y han asistido a una demostración en directo sobre la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial.