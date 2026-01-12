Equiplast reunirá más de 400 expositores de 16 países, un 12% más que en 2023

Archivo - La edición de Equiplast y Expoquimia de 2023. - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Equiplast abrirá sus puertas del 2 al 5 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde reunirá a más de 400 expositores de 16 países, un 12% más que en la última reunión celebrada en 2023.

El salón coincidirá con Expoquimia, el encuentro de la química y de industrias de proceso con la previsión de sumar conjuntamente una oferta de más de 800 expositores y atraer 21.000 profesionales, informa Fira este lunes en un comunicado.

El presidente del Comité Organizador, Bernd Roegele, ha subrayado que "la industria del plástico afronta retos decisivos en sostenibilidad y competitividad" y Equiplast será el escaparate donde mostrar cómo el sector está transformando sus procesos para avanzar hacia la economía circular, incorporando innovación y tecnología.

Equiplast 2026 ocupará el pabellón 3 del recinto de Gran Via y, además de España, los países que más expositores aportan son China, Alemania, Italia, Portugal, Austria, Turquía, Francia y Países Bajos, entre otros.

Casi un tercio de la oferta comercial de Equiplast provendrá del exterior lo que, según el director del salón, Xavier Pascual, supone un punto de inflexión al convertir este certamen en "la plataforma de negocio más relevante para la industria del plástico y el caucho en España y el sur de Europa".

SECTORES

Los sectores con mayor representación hasta el momento son maquinaria, equipos y sistemas de automatización, materias primas y aditivos; periféricos, piezas y componentes; moldes y matrices, y medioambiente y reciclaje, este último con un "notable" crecimiento respecto a la edición de 2023.

También participan empresas especializadas en hardware y software, medición, control y automatización, productos semielaborados y acabados y subcontratación y servicios.

Entre las empresas confirmadas figuran nombres como AGI, Alimatic, Albis, Ar Sistemas, Arburg, Bada, BMB, Centrotécnica, Comercial Douma, Coscollola, Engel, Epsan, Gravipes, Guztec Polymers, Haitian Iberica, Hasco, Husyca, Hydropyc, Imvolca, Mecasonic, Mircan, Negribossi, Netstal, Pena Grup, Promak Solutions, Protecnic, Raorsa, Tecnopol Snetor, Ultrapolymers, Unnox Group, WTS-Wapf Technological Solutions, Wittmann y Wursi Group.

Paralelamente, Equiplast desplegará un programa de compradores invitados para atraer distribuidores y decisores de seis mercados estratégicos para la industria española del plástico: México, Turquía, Marruecos, Argelia, Colombia y Guatemala.

Una de las principales novedades de Equiplast 2026 es la renovación del espacio Rethinking Plastics, concebido como una plataforma de conocimiento y relación que promueve una visión positiva del plástico en la economía circular: integrará conferencias, mesas redondas y presentación de casos de éxito, una exposición de soluciones fabricadas con plástico sostenible y un área de comunicación sectorial.

PREMIOS Y EVENTOS

También convocará los Premios Rethinking Plastics, que reconocerán los productos más innovadores y sostenibles, y será el marco para la celebración de jornadas y eventos organizados por entidades como EsPlásticos, la Asociación Valenciana de Empresas del Plástico y el Centro Español del Plástico (CEP).

Además, acogerá la entrega de los Premios Liderpack 2025 de packaging y PLV, convocados por Hispack y Graphispack Asociación.