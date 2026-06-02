Eurecat exhibe en Equiplast más de 20 soluciones tecnológicas en el sector del plástico

Stand de Eurecat - EURECAT

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat muestra desde este martes hasta el jueves en la feria Equiplast, en Fira de Barcelona Gran Via, más de 20 demostradores y nuevas soluciones tecnológicas dirigidas a "acelerar la innovación en toda la cadena de valor del sector del plástico".

Las tecnologías expuestas combinan herramientas como la inteligencia artificial, la impresión 3D, la visión artificial y la integración de materiales compuestos y microelectrónica para desarrollar soluciones más "avanzadas, eficientes y sostenibles", informa este martes en un comunicado.

Entre los desarrollos presentados figura una aplicación de composites para almacenamiento energético desarrollada junto a Hidrogenia, así como una solución de sensorización de contenedores creada con Hormiga Verde para optimizar la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y reducir costes de transporte y gestión.

También exhibe una pulsera conectada a la nube para la empresa ID-Waste, destinada al seguimiento y cuantificación de la recogida selectiva de residuos, y un multiplicador de nanocapas capaz de mejorar propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas de distintos materiales.

En piezas inteligentes, Eurecat muestra avances en compositrónica que permiten monitorizar parámetros como la temperatura, las deformaciones y las vibraciones durante la vida útil de componentes con aplicaciones en sectores como la aeronáutica, la movilidad, la energía y la náutica.

Asimismo, presenta desarrollos de microfluídica para procesos de microfabricación y termoconformado de alta precisión orientados al diseño y fabricación de dispositivos médicos.

MATERIALES SOSTENIBLES Y CIRCULARES

La participación de Eurecat en Equiplast incluye también innovaciones en materiales avanzados, sostenibles y circulares, entre ellas nuevas capacidades para fabricar textiles más reciclables y funcionales, avances en vitrímeros y soluciones para mejorar la circularidad y el reciclaje de composites.

El centro tecnológico expone además soluciones textiles sostenibles para el packaging agroalimentario obtenidas a partir de la valorización de subproductos agroforestales, aplicaciones de biopolímeros como alternativa a los plásticos convencionales y propuestas de reciclaje textil para usos en el sector de la hostelería.

Durante la feria, expertos de Eurecat abordarán además cuestiones relacionadas con las tendencias y retos del sector del plástico, la transformación digital de la industria química, el futuro profesional del sector, las energías renovables y el desarrollo de activos cosméticos y fragancias sostenibles.