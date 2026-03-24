Eurecat presenta en Alimentaria+Hostelco una plataforma inteligente de producción alimentaria

Eurecat en el salón Alimentaria+Hostelco 2026 - EURECAT

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha presentado en la feria Alimentaria+Hostelco 2026 una plataforma inteligente para optimizar la planificación de la producción de las empresas de la industria alimentaria, que integra variables como los costes, la calidad, los plazos, la trazabilidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

En el evento, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha mostrado esta herramienta multicriterio que aplica inteligencia artificial (IA) para apoyar en la toma de decisiones.

El responsable de Tecnologías de IA para el sector agroalimentario de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat, Pol Torres, ha explicado que la plataforma "optimiza los procesos y recursos de las empresas alimentarias, las cuales trabajan en entornos productivos complejos donde hay que analizar de forma simultánea los factores que influyen en la producción".

Ha añadido que la plataforma también contribuye a "incrementar la eficiencia, la competitividad y la adaptabilidad de las empresas, gracias a una gestión industrial alineada con las exigencias del mercado y de la regulación actual".

Para conseguirlo, evalúa escenarios y optimiza procesos complejos teniendo en cuenta los factores relevantes y las limitaciones de la industria, "como son el hecho de producir alimentos que se tienen que consumir en un periodo corto de tiempo, la higiene y la trazabilidad", ha apuntado el centro.

GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS

El director de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat, Xavier Domingo, ha destacado que, con estos datos e información, la herramienta "mejora la planificación de la producción con una gestión eficiente de los recursos".

También dota a las empresas de una mayor flexibilidad para adaptarse a cambios en las órdenes de producción, la demanda de los clientes, la disponibilidad de materias primas o posibles interrupciones en la cadena de suministro.

En este contexto, la responsable de Negocio del Mercado Alimentación de Eurecat, Carol Benedí, ha subrayado que la IA junto con la biotecnología "está redefiniendo la cadena de valor de la industria agroalimentaria con procesos de precisión que permiten una mayor eficiencia y resiliencia".

ESTRATEGIAS REGENERATIVAS

Más allá de herramientas para la digitalización de la industria alimentaria, Eurecat también muestra en la feria soluciones de análisis biológico y molecular aplicadas al sector agroalimentario para analizar la salud del suelo agrícola y definir estrategias regenerativas para su recuperación.

Lo hace mediante la aplicación de la biotecnología y las ciencias ómicas como la metagenómica, la metabolómica y la proteómica.

Por otro lado, el centro anticipa en su estand soluciones centradas en la sostenibilidad, como nuevos materiales textiles sostenibles para el packaging agroalimentario elaborados a partir de la valorización de subproductos agroforestales, que suponen alternativas circulares a los plásticos convencionales.

Además, presenta tecnologías de reciclaje textil para el sector hotelero y la restauración y la certificación RecyClass para la reciclabilidad de envases plásticos.

FERMENTACIÓN Y PROTEÍNA ALTERNATIVA

En el ámbito de la producción de alimentos, Eurecat avanza ingredientes "más seguros y sostenibles" obtenidos mediante procesos de fermentación de precisión y tecnologías para el estudio nutricional y funcional de nuevos ingredientes de proteína alternativa.

En este sentido, la visión multidisciplinaria de la empresa, que combina ámbitos como las ciencias y tecnologías de la vida y la salud, las tecnologías digitales, los sistemas ciberfísicos, los materiales y procesos de fabricación y las tecnologías ambientales, permite "desarrollar e implementar soluciones reales a desafíos complejos de la industria y la sociedad".