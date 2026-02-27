Eurecat presentará innovaciones en salud, deporte y robótica en el MWC 2026

Archivo - Sede de Eurecat. - EURECAT - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat presentará diferentes innovaciones en los ámbitos de la salud, el deporte y la róbotica en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, que tendrá lugar entre el 2 y el 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, informa este viernes en un comunicado.

El centro mostrará estas tecnologías a su 'stand' en la feria, como un sistema conectado para monitorizar los procedimientos de ortodoncia desarrollado con la Clínica Dental Centre o una plataforma portátil de diagnóstico in vitro creada con la startup BioEclosion.

También mostrará una tecnología textil desarrollada por la start-up Yes We Sail con Eurecat para la navegación a vela, incluidas las personas con discapacidad visual, o un robot con inteligencia artificial (IA) física que, tras observar cómo se llevan a cabo ciertas tareas, es capaz de ejecutarlas de forma autónoma.

Las innovaciones de Eurecat con diferentes empresas también estarán presentes en el 4YFN, el evento dentro del MWC centrado en las start-ups tecnológicas, a través del 'stand' de MWCapital, que cuenta con la tecnología de la spin-off del centro Ephion Health, y de los 'stands' de compañías como Dipneo, BioEclosion o White Jacket.

Además, Eurecat también agrupará a diferentes expertos durante la feria, en ámbitos como la IA, IoT, edge computing, robótica avanzada, cuática o robótica e IA física, entre otros.