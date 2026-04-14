Expoquimia analizará las claves de la nueva industria en su espacio de conferencias

Expoquimia, en una imagen de archivo - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expoquimia 2026, que se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, analizará las claves de la nueva industria en su espacio de conferencias 'Industry Showcase" con más de 25 sesiones entre presentaciones de proyectos reales, ponencias técnicas y mesas redondas.

"Empresas líderes del sector, junto a clústeres, centros tecnológicos y asociaciones sectoriales, compartirán sus experiencias y estrategias para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles, eficientes y digitalizados", informa Fira en un comunicado este martes.

El programa del 'Industry Showcase' pivotará en torno a cuatro grandes ejes: descarbonización y transición energética, gestión circular del agua, innovación en materiales, y digitalización avanzada e inteligencia artificial aplicada a la industria.

Las sesiones combinarán visión estratégica, debate sectorial y aplicación práctica, "con el objetivo de ofrecer conocimiento útil y transferible al tejido industrial"; destacarán los casos de éxito de aplicaciones concretas, entre los cuales se incluirán los best-in-class de esta edición, que recibirán un reconocimiento durante la cena de gala de Expoquimia.

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES

El salón comenzará con una sesión institucional dedicada a los principales retos de la transición energética en la industria, seguida de la presentación de experiencias empresariales que ya integran soluciones para avanzar hacia modelos bajos en carbono.

Se darán a conocer proyectos de captura, purificación y licuefacción de CO2 biogénico en plantas de biogás, así como hojas de ruta hacia las emisiones cero en grandes consumidores de energía.

En este bloque participarán Ercros, Verdemobil Biogaz, Moeve y l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.

La jornada se completará con una mesa redonda organizada por el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), en la que representantes de BASF, Schneider Electric, LC Paper o La Farga debatirán sobre la viabilidad técnica y económica de la descarbonización, el papel de la electrificación de procesos y el uso de la digitalización como palanca para mejorar la eficiencia energética.

SOSTENIBILIDAD

La segunda jornada pondrá el foco en la gestión sostenible del agua, en un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de reforzar la resiliencia hídrica del sector industrial; el programa abordará la transición hídrica desde una perspectiva integral, combinando innovación tecnológica, colaboración público-privada y experiencias empresariales.

Empresas como Celsa, Natura Bissé, Cantabria Labs o L'Oréal, junto a entidades como Stanpa, Catalan Water Partnership, AMB o Aqua España, compartirán soluciones orientadas a reducir el consumo y mejorar la eficiencia operativa mediante reutilización de recursos, captación alternativa y sistemas digitales de monitorización.

El tercer día estará dedicado a la innovación en materiales y al papel de la química como motor de disrupción tecnológica en sectores estratégicos, y se analizará cómo los polímeros avanzados, los biomateriales, los nuevos ingredientes y las superficies funcionales permiten desarrollar aplicaciones con mejores prestaciones técnicas y menor impacto ambiental.

Covestro, Alier o Carinsa presentarán sus experiencias, mientras que Leitat impulsará una mesa redonda centrada en el análisis de tendencias, retos y oportunidades en el desarrollo de nuevos materiales.

Por su parte, el IQS abordará los desafíos de la transferencia del laboratorio a la industria, la mejora de la competitividad y la contribución de la química a ámbitos como la construcción, la salud o la fabricación avanzada.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El último día, el 'Industry Showcase' pondrá el acento en la transformación digital de las industrias, con especial atención a la inteligencia artificial, la automatización y la gestión avanzada del dato.

El programa mostrará aplicaciones reales de IA en plantas industriales, herramientas digitales para mejorar la formación y la toma de decisiones, y soluciones para optimizar procesos de compliance y supply chain; BASF, Kern Pharma, Eurofragance o Almirall, junto a socios tecnológicos como Sener o Kemchain, presentarán casos prácticos