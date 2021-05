Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast serán presenciales y priorizarán la recuperación

Las tres se harán en el recinto Gran Via a mediados de septiembre

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las ferias Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast tendrán como principal objetivo contribuir a la reactivación económica y abordar los retos de la sostenibilidad, la digitalización y la transferencia de tecnología, según un comunicado de Fira de Barcelona este viernes.

Las tres se celebrarán en el recinto Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat: Expoquimia y Eurosurfas se harán del 14 al 17 de septiembre mientras que Equiplast sumará un día más y terminará el 18 de septiembre en la que será "la primera gran feria industrial que tendrá lugar en Europa este año".

Está previsto que la edición de este año de los tres eventos cuente con más de 600 expositores directos, a los que se sumarán los de Industry From Needs to Solutions, que se celebrará durante los mismos días.

El foco de los tres salones se pondrá en la digitalización, la transferencia de tecnología, economía circular y sostenibilidad, y los grandes desafíos presentes y futuros de estos tres sectores.

SUS TRES PRESIDENTES

El presidente de Expoquimia y de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Carles Navarro, ha destacado la importancia de realizar el evento, ya que "dará impulso a una industria fundamental" para la economía y clave para el desarrollo sostenible del planeta.

El presidente de Equiplast, Bernd Roegele, ha asegurado que la feria "pondrá de manifiesto el compromiso del sector de los plásticos con el medio ambiente".

En cuanto al presidente de Eurosurfas, Giampiero Cortinovis, se ha felicitado por que se consiga la organización de una nueva edición presencial de esta feria.