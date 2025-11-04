Factorenergia reafirma su compromiso con democratizar el acceso a la energía renovable

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Transición Energética de Factorenergia, Antoni Franquesa, ha reafirmado el compromiso de su empresa con la democratización del acceso a la energía renovable a través de su modelo de comunidades solares, informa la empresa en un comunicado este martes.

Lo ha hecho durante su participación en el Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025, que se celebra en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Fira de Barcelona hasta el jueves.

Ha señalado que con el modelo de comunidades solares, la empresa permite "acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible y participativo", que puede integrar a hogares, empresas y propietarios en una misma comunidad energética.

Franquesa ha explicado que cualquier ciudadano, "viva donde viva" puede, textualmente, disfrutar de una instalación fotovoltaica como si la tuvieras en tu propio tejado a partir de cinco euros al mes.

En este proyecto, los propietarios de cubiertas ceden sus tejados para instalar placas solares sin coste y reciben una renta anual, además de poderse conectar a la comunidad, y los participantes pueden consumir energía 100% renovable, y el sistema está gestionado y monitorizado por Factorenergia.