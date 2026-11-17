La consellera Sílvia Paneque en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fira 2000, empresa pública que construye y gestiona los recintos de Fira de Barcelona, asumirá la gestión integral de las actuaciones de la fase 0 del proyecto InnoFAB, correspondientes a las obras bajo rasante de la futura infraestructura por un importe máximo de unos 9,64 millones de euros.

Con una inversión total de 400 millones de euros, el proyecto cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation EU, informa la Generalitat en un comunicado con los acuerdos alcanzados este martes en el Consell Executiu.

La experiencia y los equipos especializados de Fira 2000 "permitirán acelerar las actuaciones iniciales, garantizar la ejecución dentro de los plazos establecidos por la financiación europea y optimizar los recursos públicos".

InnoFAB se enmarca en las estrategias europea, estatal y catalana de impulso a la industria de los semiconductores, especialmente en el contexto del European Chips Act y de la Estrategia de Impulso a la Industria de los Semiconductores y los Chips en Catalunya.

ACUERDO DE IMPULSO DE SEMICONDUCTORES

En diciembre de 2023, el Estado y la Generalitat acordaron impulsar la industria de semiconductores en España y dotar a Catalunya de "una infraestructura científica y tecnológica de referencia para la investigación, el desarrollo y la preproducción de chips basados en semiconductores avanzados y materiales alternativos al silicio".

En abril de 2025, el Govern aprobó el inicio del proyecto, que contemplaba la construcción de una infraestructura junto al Sincrotrón Alba, una sala blanca de 2.000 metros cuadrados y unos 22.000 metros de superficie construida.

Después se constituyó la Fundació InnoFAB, entidad del sector público de la Generalitat responsable de la construcción, el desarrollo y la gestión de la infraestructura.