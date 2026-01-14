ISE 2026 ocupará 101.000 m2 (+9,7%) y prevé más expositores y asistentes que en 2025

El director general del Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general del Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha explicado que la edición 2026 de esta feria del sector audiovisual, que se celebrará del 3 al 6 de febrero en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ocupará 101.000 m2 --un 9,7% más que en 2025- y prevé acoger más expositores y asistentes.

Lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa para presentar la nueva edición, en la que ha puntualizado que la de 2025 generó un impacto económico de 520 millones de euros (+11%) y que el reciente incremento de superficie expositiva responde a un aprovechamiento del Acceso Este, cuyo espacio para los registros se ubicará en una zona exterior para que el interior también pueda ser utilizado.

"La edición de 2025 fue un récord, mucha gente salió satisfecha y nuestra industria crece, especialmente desde la parte corporativa y no solo desde España, sino también Europa y el mundo", ha destacado.

"OPTIMISTA" PARA LA EDICIÓN 2026

Prueba de ello es que se muestra "optimista" a la hora de superar los 85.351 asistentes de la pasada edición, con un volumen de inscripciones que ya superan en más de un 7% las registradas hace un año, y estima sobrepasar también los 1.700 expositores (+6,5%).

Por volumen de registros, los principales mercados son España, China, Reino Unido, la región DACH (Alemania, Austria y Suiza), el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Francia y Estados Unidos, mientras que América Latina mantiene un "fuerte ritmo de crecimiento", con un aumento interanual del 7% en registros.

Dos de las grandes novedades de esta edición son Spark, un nuevo evento dedicado a las industrias creativas que se celebrará del 3 al 6 de febrero y que contará con una experiencia en colaboración con Tomorrowland, y el CyberSecurity Summit, que verá la luz el jueves 5 de febrero para abordar los retos de ciberseguridad a los cuales se enfrenta el sector audiovisual y la integración de sistemas.

UN SECTOR EN FASE DE EXPANSIÓN

Las buenas previsiones del ISE coinciden con una etapa en la que, según Blackman, el sector está en fase de crecimiento por factores como la irrupción de soluciones con inteligencia artificial (IA) y el interés de las compañías en este campo.

"Solo hace falta ir al paseo de Gràcia y ver cuántos negocios usan soluciones audiovisuales en sus escaparates. Nuestra industria toca muchas innovaciones que promueven el crecimiento", ha apuntado.

BARCELONA

Sobre la importancia de Barcelona como anfitriona del ISE, Blackman ha hecho hincapié en que la capital catalana es "una ciudad vibrante, dinámica y conocida por su riqueza cultural", al tiempo que ha calificado a Catalunya como uno de los principales 'hubs' de innovación audiovisual en Europa, en sus palabras.

"El ISE tuvo un impacto económico de 386 millones de euros en 2023, de 468 millones en 2024 (+21%) y de 520 millones en 2025 (+11%)", ha subrayado el director general del ISE, quien ha puesto en valor los efectos indirectos que el evento genera en los hoteles, restaurantes y economía local.

SECTOR EDUCATIVO

La feria contará con siete zonas que agrupan los expositores por áreas distintas: Audio; Broadcast AV; Digital Signage; Iluminación y Staging; Multitecnología; Residencial y Edificios Inteligentes; y Comunicaciones Unificadas y Tecnología Educativa.

En esta edición, la organización se ha aliado con EdTech Congress Barcelona, que se celebrará de forma paralela al salón los días 4 y 5 de febrero en el Palau de Congressos de Barcelona, coorganizado también con EdTech Cluster y Fira de Barcelona, y que analizará cómo la IA puede mejorar el sector educativo.

La educación también será protagonista en Connected Classroom, una iniciativa impulsada por Logitech que vuelve por segundo año con 120 m2 de experiencias inmersivas centradas en IA, Realidad Virtual y formación híbrida.

VIEJOS CONOCIDOS

También volverán el European Latin American AV Forum, como plataforma para que representantes gubernamentales y del sector audiovisual de Europa y América Latina tejan alianzas, y el Innovation Park, para conectar a 'startups' e inversores.

El programa de conferencias de este año contará con 340 expertos y tendrá como cabeza de cartel a Sol Rahidi, una de las precursoras de la aplicación de la IA en grandes corporaciones, que realizará una sesión el 4 de febrero sobre por qué la gobernanza y la ciberseguridad son cada vez más críticas para iniciativas de IA.

Otro ponente destacado será el artista Matt Clark, fundador de United Visual Artists y responsable del mapping de este año en Casa Batlló, titulado 'Hidden Order' y programado para los días 31 de enero y 1 de febrero para celebrar la llegada del ISE 2026.