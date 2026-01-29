El Gobierno participa por primera vez en ISE para explicar avances del Spain Audiovisual Hub

Archivo - Visitantes a la feria ISE de 2025. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España participa, por primera vez, en Integrated Systems Europe (ISE), feria tecnológica anual para la industria audiovisual y de integración de sistemas que se celebra en Barcelona del 3 al 6 de febrero, donde dará a conocer los avances del Plan España Hub Audiovisual de Europa (Spain Audiovisual Hub).

Para ello, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dispondrá de espacio propio, desde el que desarrollará un amplio programa de actividades centrado en los retos tecnológicos y de innovación que plantea el audiovisual, informa el Gobierno este jueves en un comunicado.

"El objetivo es pulsar las últimas tendencias de la industria y seguir apoyándola desde los instrumentos que ofrece Spain Audiovisual Hub, iniciativa de éxito impulsada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se encuentra en su segunda fase de desarrollo", asegura.

En los actos de inauguración de ISE 2026, participará la titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), María González Veracruz --organismo que desarrolla el plan Spain Audiovisual Hub--, e intervendrá en la apertura del Investor Forum.

En este foro también participa la directora de Audiovisual de la SETT, María Coronado, junto con organismos de la UE y la Generalitat de Catalunya, para dar detalles de las herramientas de apoyo financiero público de la SETT.

En esta misma zona central del Congreso, en el Pitching Stage, área de matchmaking del ISE, SETT celebrará el día 5 por la tarde la mesa redonda 'La industria audiovisual y la convergencia tecno-creativa', que contará con la participación del consultor tecnológico y CEO de Lito & Company, José Luis Navarro; la consultora creativa senior en Conducttr, Belén Santa-Olalla Sancho; el consultor de entretenimiento digital, Daniel Sánchez Mateos, y fundadora y CEO de True Story, Pilar Sáyans Moreno.

HACKATHON

Además, la SETT patrocina el hackathon que se desarrolla en la feria del 5 al 6 de febrero "apoyando el talento de sus participantes", equipos de estudiantes que, durante dos días, colaborarán para abordar retos reales en los ámbitos de la sostenibilidad, la innovación y la ciberseguridad.

El stand, ubicado en el pasillo central (5A300), acogerá ponencias y pitching sessions con las últimas tendencias del audiovisual.